Una avería que generaba humo desaloja un vagón de Cercanías

Los usuarios que ayer por la mañana cogieron el tren de Cercanías de la linea C2 entre l’Alcúdia de Crespins y València que debía salir a las 7:33 de la localidad de la Costera sufrieron retrasos de consideración tras registrarse una avería que generó humo en uno de los vagones de pasajeros.

Un fallo en el sistema de frenos ocasionó que los usuarios del vagón afectado fueran desalojados en la estación de Benifaió-Almussafes. Muchos optaron por esperar al siguiente tren, aunque otros se subieron al primer vagón, que acabó lleno hasta los topes. Ambos grupos tuvieron que aguardar a que solucionara la incidencia.

Tras la correspondiente espera, los dos vagones fueron finalmente desenganchados, ya que la unidad afectada fue enviada a los talleres para ser reparada por operarios de Renfe. El horario de salida marcado por la firma pública en la parada de la capital de la Costera se fijaba a las 7:33 horas, aunque los afectados explicaron que salió con retraso: «Yo he subido en Alzira y algunos de los viajeros ya avisaban de que en Xàtiva olía raro, sino antes. Al ver el humo en Benifaió nos hemos salido y hemos esperado al siguiente tren. He llegado tarde al trabajo, pero he llegado», apunta Empar, una de las usuarias que ha cambiado de enlace.

«Tuve suerte»

Lidia Soler también fue testigo de lo ocurrido, viajando en el primer vagón: «El enlace llegó con casi media hora de retraso y luego tuvimos que parar porque el vagón del tren de detrás estaba en llamas y había humo. Este tren siempre suele ir con otro unido a su cola porque es hora punta. Yo tuve suerte e iba en el primero, pero toda la gente del segundo se bajó corriendo», argumentó la damnificada.

Por su parte, fuentes de Renfe confirmaron ayer a Levante-EMV que el episodio estuvo causado por una avería en el sistema de frenos del vagón afectado: «Una de las zapatas se agarrotó. Estos días ha llovido mucho y la fricción pudo ser el causante de lo ocurrido. Era un tren con doble composición, por lo que el vagón en el que había humo se quedó sin viajeros y fue segregado», explicaron. «Algunos viajeros se metieron en el el vagón de delante y otros esperaron al siguiente enlace. Después, la parte del tren afectada fue al taller. Parte de los viajeros siguieron sin problemas porque su vagón no registraba incidencias. Otra parte decidió bajar y esperar al siguiente tren», prosiguieron.

«En estos casos se aplica un protocolo de emergencia y se actúa conforme al dispositivo prefijado. No es agradable ocasionar molestias a los usuarios de nuestros trenes, pero lo hemos solucionado lo más rápidamente posible. Hablamos de un vehículo eléctrico, no ha habido ni conato de incendio ni nada», finiquitaron las fuentes de la empresa publica consultadas.

Los viajeros sufrieron una demora de 50 minutos

El canal oficial de Cercanías de València contestó a varias quejas presentadas por usuarios afectados en la red social twitter. Así, ante las consultas realizadas por una de las viajeras confirmaron que el enlace que tenía previsto salir a las 7:33 desde la estación de L’Alcúdia de Crespins sufrió una demora final de 50 minutos. Desde la firma pública explicaron que se trató de una avería «normal» y que ya está siendo subsanada.