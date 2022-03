Confianza en el grupo y algo de suerte

La columna publicada la semana pasada sigue vigente hoy, si cabe, la situación del Olímpic es un poco más complicada porque volvió a perder y queda una jornada menos. Entiendo que alguno de ustedes está, incluso, cansado y desanimado. Es lógico.

Un oyente me escribió el otro día un mensaje: «hay dos cosas que casi siempre le ocurren al Olímpic: la primera que casi siempre está a punto de ganar y la segunda que casi siempre pierde». Toda la razón tiene. Se puede añadir a esta afirmación el dicho futbolístico tan manido de «jugamos como nunca y perdimos como siempre». Y así llevamos ya bastantes jornadas.

No quiero seguir insistiendo en ello porque no conduce a ningún lado. Le he preguntado al delegado Salva Llueca y me ha dejado claro que confía en conseguir la permanencia porque «el grupo está muy unido» y «sólo falta que la pelotita entre». Tras perder en Torrellano el técnico dijo, con sinceridad, que no sabe «qué tecla tocar». Creo que fue fruto de la frustración porque no creo necesario, ya lo dije, que otro intente dar con esa tecla para marcar y sumar los puntos que necesitamos.

No nos queda otra: confiar en el grupo y en tener algo de fortuna, o al menos, no tener mala suerte. De nuevo el club casi dejará las puertas abiertas para que sean cuantos más mejor los que estén este domingo en la Murta. Si llegado el momento la pelotita no se atreve a superar la línea de gol, soplemos todos para que lo haga. Necesitamos goles. ¡Vayamos todos en la misma dirección y en el mismo sentido! Pese a la situación no ayudaría un cambio de patrón o que alguien se bajara del barco: o todos o ninguno.