El TSJ obliga a l’Olleria a devolver 60.000 euros de la plusvalía a una empresa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a una empresa de plásticos de l’Olleria en el litigio emprendido contra el ayuntamiento de esta localidad por la reclamación de la plusvalía correspondiente a una parcela que la compañía adquirió a una entidad bancaria en 2019.

La sentencia -hecha pública recientemente- desestima el recurso de apelación interpuesto por el consistorio y confirma el fallo de primera instancia, que obligó a la administración local a anular la liquidación practicada y a devolver a Plásticos Vidal, SL cerca de 60.000 euros ingresados del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, un bocado importante teniendo en cuenta los ingresos municipales anuales.

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de València aceptó la legitimidad de la mercantil radicada en l’Olleria para impugnar el recibo girado porque la carga tributaria se le había trasladado mediando un pacto privado con el banco propietario del solar. La empresa ejercitó la opción final de compra en el marco de un contrato de arrendamiento financiero («leasing») que había suscrito anteriormente con la entidad financiera.

De esta forma, las cantidades abonadas por el terreno lo eran en concepto de rentas y no de precio del inmueble. El banco compró en 2003 la superficie por 281.243 euros y la vendió en 2019 por un importe muy inferior en virtud del ejercicio de opción de compra, lo que determinaría una pérdida de valor del suelo.

El Ayuntamiento de l’Olleria, sin embargo, alegó que, a efectos catastrales, el solar se había revalorizado, puesto que en 2003 su valor catastral ascendía a 281.263 euros, mientras que, a la fecha de su transmisión, esa cifra se había elevado a 563.799 euros. Durante el procedimiento, el consistorio aportó un informe del arquitecto técnico municipal según el cual el suelo valía en realidad 817.291 euros.

En el reverso de la moneda, Plásticos Vidal, SL defendió que no podía atenderse exclusivamente al valor catastral como base para la sujeción al impuesto e invocó la «capacidad económica» manifestada en el momento de la compra para hacer hincapié en que no se produjo un incremento de valor del suelo en la transacción, por lo que no correspondía el pago de la plusvalía.

Inconstitucionalidad

El litigio acabó en los tribunales después de que en 2020 el consistorio rechazara el recurso de reposición interpuesto por la empresa contra la liquidación. Con posterioridad, durante el proceso judicial, la declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos legales que regulaban el impuesto de la plusvalía obligaron al Gobierno a reformular la ley y sirvieron para reforzar las tesis de la compañía de plásticos. La sección 3ª del TSJCV, de hecho, se acoge a la reciente doctrina promulgada por el Tribunal Constitucional para confirmar la nulidad del tributo que la corporación de l’Olleria cobró a la citada empresa.