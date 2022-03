Amics de Ximo

La vitalitat d’una ciutat o d’una comarca, el seu múscul cultural, depén en gran mesura de la capacitat i visió de la jugada dels gestors polítics. Però és un mal negoci fiar-ho tot a les administracions: la capacitat de generar cultura des de diferents vessants i visions depén del teixit associatiu. I a casa nostra, el paper realitzat per Amics de la Costera i el que era fins era el seu president, Ximo Corts, ha estat cabdal.

Una mica de perspectiva i d’experiència personal. A principis de la dècada dels 90, quan Amics de la Costera ja portava una pila d’anys (es va fundar el 1977), un grapat de gent jove de Xàtiva muntàrem una altre col·lectiu, Associació Cultural l’Almodí.

Tot allò va generar recels mutus, per raons ideològiques i generacionals, podríem dir. Ara seria molt fàcil dir que el que havíem d’haver fet és formar part de l’estructura d’Amics, rejovenir-la. Vist amb distància, eren associacions complementàries, cobrien espectres diferents.

Recorde amb molta estima els anys, poquets, d’existència de l’Almodí. Els xics i xiques que en formaven part. Les publicacions modestes que va generar i, per descomptat, les fires alternatives. El ben cert és que anàrem acabant els estudis, els referents principals marxaren a treballar fora. El col·lectiu es va dispersar i, finalment, va desaparèixer. Aquestes coses passen. Però Amics de la Costera va romandre i va continuar fent faena, la revista Papers, els cicles de música antiga, les taules rodones i conferències, la defensa del patrimoni... El balanç és extraordinari, no cap en unes línies.

Al llarg del temps, han anat sorgint altres projectes a Xàtiva i la Costera.

Quan et fas gran, les diferències d’edat es difuminen. I amb Ximo Corts he tingut el privilegi de coincidir en l’efímera reactivació de la revista El Penjoll com a digital i, ja ho saben, compartint pàgina en aquest diari. I he de confessar que m’haguera agradat col·laborar amb més coses amb Amics de la Costera i el seu president. No ha estat per falta de ganes.

Agafa el relleu Vicent Torregrosa, un històric de l’entitat. I hi ha nova junta directiva.

La tasca continua. Hui, tanmateix, em permetreu que, com a membre del col·lectiu no constituït formalment Amics de Ximo Corts, el felicite per tota la tasca feta.