Los contagios en el colectivo fallero disparan los positivos en Xàtiva

La celebración de las Fallas ha extendido la propagación de la covid-19 en Xàtiva. El incremento de contagios entre el colectivo fallero ha alterado incluso el calendario y obligó ayer a aplazar la entrega de los Premis Cadafals, que habitualmente se celebra el viernes posterior a las fiestas.

Solo entre el lunes y el miércoles de esta semana, la capital de la Costera ha registrado 90 casos, según los datos sanitarios a los que ha tenido acceso este diario. Este 23 de marzo (el último día del que ha trascendido el recuento) se contabilizaron 43 contagios, frente a los 16 del día anterior o los 21 del lunes después de Fallas.

En Ontinyent, durante el mismo periodo de tiempo, se anotaron 46 positivos nuevos, menos de la mitad que en la capital de la Costera. En el área de salud, que maneja cifras más actualizadas que las que reporta la conselleria, se han anotado 830 muestras positivas de covid en marzo, de ellas 411 en los días centrales de las fiestas josefinas y los cuatro días siguientes.

Este diario consultó ayer con los máximos responsables de algunas de las comisiones más representativas de la ciudad. Confirmaron la existencia de casos de covid entre sus integrantes tras la celebración de las Fallas y explicaron que se ha ido informando de lo sucedido en los grupos de Whatsapp y las listas de difusión.

El escenario que dibujan los datos aportados por fuentes sanitarias también se confirma, incluso se agrava, con los resultados de los análisis de las aguas residuales que encarga el ayuntamiento de Xàtiva para fundamentar con la mayor cantidad de información posible la realidad del coronavirus en la capital de la Costera. El último informe —correspondiente a esta semana— confirma la identificación de un total de 5,2 millones de unidades genómicas del virus entre las aguas residuales de la capital de la Costera, lo que se traduce en una subida del 221% respeto a las cifras cosechadas durante la semana anterior.

José Vicente Benavent, concejal de Sanidad de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y analizó los últimos datos: «El crecimiento es significativo, eso está claro. Y tiene relación con la celebración de los eventos de Fallas. Lo cierto es que era lo esperable. Hemos tenido una edición de las fiestas pasada por agua, lo que ha causado que la gente ha hecho vida dentro de los casales y, quizás, la mascarilla se ha usado menos de lo aconsejable ante este escenario».

Variante «silenciosa»

Benavent también comentó que se están notificando casos de otras infecciones, como el resfriado común: «Hablamos de sintomatologías similares, de tipo respiratorio. Si la gente nota mucosidad o algunas décimas de fiebre se hace un test de antígenos y confirma si es positivo. También hay gripe. La infección por ómicron tiene un rasgo muy fácil de diferenciar: no causa mucosidad».

A su vez, los análisis también confirman que el 60 % del covid que se identifica en las aguas residuales pertenece a la bautizada como «variedad silenciosa»: «No hay aún PCR para determinarla, se detectan las unidades genómicas en aguas residuales y no se ve la variante. Por lo que sabemos de esta variante es que no es más infecciosa ni produce más movilidad ni mortalidad».

«Lo normal es que en semanas posteriores la incidencia vaya bajando. Sin embargo, estamos confirmando de aún hay virus social y que muchos casos no se compilan en los datos oficiales. La gente no quiere estar diez días de baja en su casa sino esta grave, si la sintomatología no es importante. Y puede que los afectados de este tipo decidan no hacerse el test», explicó el concejal de Sanidad.

«Gracias a estos estudios sabemos que hay una carga virus suficiente en Xàtiva por la que se produce transmisión social», finiquitó el responsable municipal.

De momento, el alza de contagios no se ha traducido en una mayor presión hospitalaria. El Lluís Alcanyís de Xàtiva contabilizaba el viernes por la mañana 16 ingresados por covid, uno menos que en la jornada anterior, y solo un paciente de coronavirus en la UCI.

Otra muerte en Enguera empaña el recuento en las tres comarcas

Los datos de contagios del último balance de la Conselleria de Sanitat, que todavía no recoge los efectos de las Fallas, ya que son del pasado día 20, muestran un ligero descenso de casos covid, aunque apuntan otra muerte, en Enguera, donde son 7 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida registran un ligero descenso de contagios, 36 menos que en el anterior balance, con un total de 531 positivos. La Vall d’Albaida se apunta el mayor descenso, al desactivar 24 casos y reducirlos a 234. En Ontinyent, según el recuento de Sanitat, hay ahora 106 infectados, siete menos. La Costera desactiva 9 positivos y los rebaja a 191. Xàtiva tiene uno menos que en el anterior recuento, 83 ahora. La Canal ha liberado tres infecciones y se queda con 106. En Enguera van cayendo los contagios tras el brote surgido días atrás en el centro de día y, aunque aún hay 79, ha desactivado dos respecto al anterior balance.