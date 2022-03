Multado por agarrar a un conductor del cuello tras discutir por el tráfico en Canals

Un vecino de Canals de 57 años de edad ha sido condenado a pagar una multa de 480 euros por agredir a un conductor que se encontraba mal estacionado tras protagonizar ambos una discusión de tráfico en la citada localidad de la Costera.

Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2021, a las 10.30 horas. El acusado circulaba con su coche cuando, al pasar a la altura en la que se encontraba parado el denunciante, bajó del vehículo para recriminarle que no se hubiera apartado y que estuviera obstaculizando el tráfico desde hacía rato. Aprovechando que éste último tenía la ventanilla correspondiente al asiento del conductor bajada, el acusado lo cogió fuertemente del cuello y le produjo heridas leves, según consta en el relato de hechos probados de la sentencia.

Tras la agresión, el lesionado acudió a una clínica en la que recibió la primera asistencia médica, antes de interponer una denuncia por lo sucedido en el cuartel de la Guardia Civil de Canals. En primera instancia, el juzgado de instrucción nº4 de Xàtiva condenó al denunciado por un delito leve de lesiones a la pena de dos meses de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, así como a indemnizar a su víctima con 175 euros.

La defensa del condenado recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Valencia, exponiendo que no se habían corroborado los hechos, que existían versiones contradictorias y que hubo testigos que no se aportaron al juicio. Según el testimonio de éste, su actuación se limitó a recriminar al denunciante que estaba bloqueando el tráfico y que le estaban pitando desde hacía tiempo. El acusado aseguró que el conductor se molestó mucho, se rió de él y lo vaciló, pero que no entró al trapo y se marchó, negando cualquier agresión o incluso el hecho de haberse bajado de su vehículo. La Audiencia ha desestimado el recurso íntegramente y ha ratificado la sentencia de primera instancia.