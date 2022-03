El Olímpic quiere romper su mala racha de resultados con un triunfo ante el Villarreal C

Otra final para el Olímpic. El equipo de Xàtiva intentará este domingo (17:00 horas) en la Murta romper su mala racha de resultados -lleva dos puntos de los últimos doce disputados-, ante el Villarreal C. El encuentro será dirigido por Francesc Bañó Solera. El entrenador setabense, Berna Ballester, recuperará efectivos, regresan los sancionados Frangi y Lionel, y se espera también poder contar con Lucho. Eloy no ha entrenado, Joan entrena con el grupo pero sería prematuro que entrara en el once, y Juanjo sigue tocado desde el partido contra el Saguntino.

Ha sido una semana atípica y tras el partido del domingo se dio dos días de descanso, “han venido bien para desconectar, para limpiar un poco la cabeza, para reflexionar, porque acabamos muy tocados tras la derrota”. El miércoles, el equipo volvió al trabajo y llevó a cabo una sesión con destacada “carga física”. Ballester se pregunta “¿qué tenemos que hacer para ganar un partido? Es obvio que estamos en una dinámica mala, pero también hacemos cosas bien, y somos objetivos”. El técnico ha decidido desconectar esta semana, “simplificar conceptos, meter caña e intentar corregir y mejorar”. Ballester insiste en que en la mayoría de partidos disputados el equipo ha competido, y que “aunque el calendario que nos resta es complicado, también lo es para los demás, y tenemos la ventaja de que jugaremos un partido más y hay enfrentamientos entre ellos”. El entrenador es consciente de que “en otro club tal vez estaría ya fuera desde hace unas jornadas, y así se lo he dicho a los jugadores. Supongo que es una situación peculiar donde se valoran otras cosas. En el staff vamos todos en la misma línea y es recíproco con los jugadores”. Respecto al rival, el Villarreal C, el entrenador ha advertido que es un equipo “con mucha posesión de balón, atípico en defensa con línea de cinco, pero en ataque van con todo. Manejan muy bien el balón, individualmente muy buenos, van en la misma línea que el Mestalla aunque tal vez no tienen su madurez”. “Tenemos que sacar los tres puntos como sea y romper la dinámica del no me sale nada”, ha sentenciado. El Olímpic mantiene para este partido que puedan acceder gratis los menores de 24 años, de Xàtiva o poblaciones vecinas, y los padres de jugadores de la Academia. Además los socios puede llevar un o una acompañante de forma gratuita.