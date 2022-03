El XIII Congreso del PSPV-PSOE de La Costera-Canal de Navarrés ha ratificado por unanimidad de sus 53 delegados las listas de la Comisión Ejecutiva Comarcal que encabeza Roberto Granero, vicealcalde de l’Alcúdia de Crespins, y de los distintos órganos de representación interna del Partido Socialista.

La posición unánime de todos los delegados de las agrupaciones socialistas representadas es un hecho sin precedente recordado en el partido comarcal, que ha superado cualquier vestigio de lucha interna con la voluntad de abrir una etapa esperanzadora y prometedora, y con la vista puesta en el ciclo electoral de 2023. Granero se convierte en el primer secretario general en asumir tal condición asumiendo 100% de los votos emitidos a favor de su candidatura.

Roberto Granero había sido proclamado secretario general por la Comisión Nacional de Ética y Garantías del PSPV el pasado mes de febrero, siendo candidato único a liderar la agrupación comarcal. Este domingo, los delegados han confirmado con su voto lo que ya se respiraba en el seno de las agrupaciones: no hay división en el Partido Socialista de la Costera y la Canal de Navarrés.

El XIII Congreso ha respaldado también por unanimidad la gestión de la Comisión Ejecutiva Comarcal anterior, liderada por Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, quien ha abierto un nuevo proceso de renovación al asumir la vicesecretaria socialista de la Ejecutiva Provincial. Ambiente electoral, unidad y cohesión en torno a un proyecto que, a pesar de la pandemia y de la complejidad del contexto, ha conseguido reunir a todas las agrupaciones socialistas de la comarca en una misma actitud.

El PSPV de la Costera-Canal de Navarrés no deja espacio para sembrar dudas sobre sus expectativas electorales. "Somos la primera fuerza política hoy, y en 2023 vamos a ganar la batalla cultural que la ultraderecha ha querido disputar con el amparo de un PP que no ha dudado en vender la libertad y los derechos que tanto nos han costado conquistar. Estas comarcas no verán unos pactos de la vergüenza”. Para el secretario general, el consenso sobre su candidatura da muestras de lo que los socialistas quieren ofrecer. En su intervención, Granero ha destacado los ejes de la nueva agenda política comarcal: despoblación, energías renovables y transición ecológica, reindustrialización, cohesión social y oportunidades para vivir con dignidad.

Granero ha situado como presidente de la organización comarcal a José Luís Juárez, anterior secretario de organización comarcal y exalcalde de Bolbaite y eleva al rango de vicesecretarias generales a Carino Primo, alcaldesa de Quesa, y Lena Baraza, concejala de Xàtiva. Para la secretaría de organización, Granero ha decidido confiar en el secretario general de Joves Socialistes de la comarca, Abel Martí, concejal de Rotglà i Corberà. Una renovación generacional sin precedentes que incorpora a varios miembros procedentes de las Juventudes Socialistas como Sergio Ortiz, secretario general del PSPV de Moixent, Mariano Ferriz de la Font de la Figuera, así como Javier Almela y David Beneyto de Enguera, quien es también el número dos del partido local.

La Ejecutiva también la flanquean agrupaciones importantes como son la Llosa de Ranes con Rosana Guitart y Canals con Toni Orea. A su vez, también Anna con Rosa Carbonell, Chella representada por Mariví Talón, o los dos miembros de Xàtiva, Ricardo Martínez y Reme Sinisterra, ambos concejales de Xàtiva y la militante de l’Alcúdia de Crespins, Laura Egido, se verán integradas como agrupaciones importantes en el socialismo comarcal. Granero ha decidido contar también con la experiencia de dos alcaldes de municipios emblemáticos por haber sido bastiones del PP y ahora han aportado dos mayorías absolutas a los socialistas: Pere Revert, de El Genovés y Mª José Tortosa, alcaldesa de Vallada.

Todo el PSPV-PSOE ha arropado a Granero en el Congreso que se ha realizado en Quesa, ha sido inaugurado por la Presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial, Neus Garrigues, y el Secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz; contando en la clausura con la intervención de Carlos Fernández Bielsa. La elección de Quesa tampoco es casual, es una apuesta decidida por la Canal de Navarrés para visibilizar la realidad de estos pueblos y reforzar la atención especial que el partido quiere proporcionar. “Se agota el tiempo del electoralismo y los discursos vacíos y empieza el del compromiso político para proporcionar a la gente la oportunidad de construir su propia vida en libertad y con dignidad”, apunta Granero quien ya ha llevado el socialismo comarcal a hacer historia.