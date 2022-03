El pròxim dissabte, 2 d’abril, tindrà lloc, a l’Avinguda Vicent Ferri de Canals, la Fira Comercial d’aquest any sota el lema “Fem Comerç, Fem Canals”. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Regidoria de Promoció Socioeconòmica amb la col·laboració d’Associem (Associació d’Empresaris i Comerciants de Canals).

A partir de les 9 hores del matí i fins a les 20 hores de la vesprada, es donaran cita els aproximadament 40 comerços de la localitat que hi han participat.

Els veïns i veïnes podran conéixer les millors ofertes en joieria, sabateria, tenda de roba de dona, home, xiquet o esportiva, roba per a la llar, llibres, informàtica, regals i complements, immobiliària o electrodomèstics, entre d’altres. Tot açò amb uns preus immillorables i amb atenció personalitzada. A més a més, les primeres compres obtindran un regal d’aquesta fira.

També hi haurà diversió per als més menuts i menudes de la casa amb castells inflables, minigolf i tallers i jocs de reciclatge i, com a cloenda, podran gaudir del mag Barfi que els delectarà amb l’espectacle Show. També es contarà amb la presència d’un “speaker” que amenitzarà tota la jornada. Per la seua banda, l’Emissora Municipal “Canals ràdio” oferirà un programa especial d’11 a 12 hores des de la mateixa fira.

Les diferents associacions de Canals també tindran la seua cabuda en aquesta jornada. Així, el grup de danses tradicionals Canyamars, el grup de dansa i circ Fantasy i el gimnàs Do-Chang realitzaran diverses actuacions al llarg del dia. Per la seua part, l’Associació de Mestresses de casa, Tyrius, també farà una exhibició de boixets.

Amb aquest esdeveniment es pretén crear un espai propici, on els empresaris puguen interactuar amb el mercat i promocionar els seus béns i/o serveis. No només té com a objecte la venda de productes, sinó construir relacions amb els clients i efectuar nous contactes comercials, tot conjugat en un ambient lúdic i atractiu oferit a veïns de Canals i comarca.

La regidora Hilzonde Badia explicava que «aquesta fira comercial és molt important per a Canals perquè ofereix la gran varietat de comerços que tenim al poble i és una bona manera de donar a conéixer-los tant als veïns i veïnes com a la gent que ve de fora».