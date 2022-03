El Olímpic suma un punto ante el Villarreal C en un partido sin ocasiones y sin goles

El buen inicio del Olímpic en el partido ante el Villarreal C no obtuvo la recompensa del gol y el choque, sin muchas ocasiones, acabó con reparto de puntos. En el primer tiempo fue más peligroso el conjunto amarillo, mientras que en el segundo hubo mucha disputa y pocas ocasiones claras, la única para el Villarreal. Así pues, sin goles y sin ocasiones acabó un encuentro que en la primera parte dejó buenas jugadas para anotar por parte de Rueda, en el minuto 8, y de Moscardó, en el 10, que no aprovecharon. En el 76 la tuvo Andrés, desde muy cerca, para el rival.

El entrenador del club de Xàtiva, Berna Ballester, da por bueno el punto sumado y afirma que es “un punto positivo. El partido ha sido de una parte para cada equipo. Les hemos concedido un par de ocasiones muy claras y nos hemos salvado. En la primera parte nosotros hemos tenido llegadas claras con peligro. Seguimos sumando”. El Olímpic demostró que sigue necesitado de goles, pero también de ocasiones. El entrenador lamentó que no se aprovechara a balón parado, “somos un equipo que tenemos mucho poderío en jugadas a balón parado, pero no hemos estado acertados. Ante un equipo así y en esta categoría se están decidiendo muchos partidos, hemos generado mucho y no lo hemos aprovechado”. Inicialmente salió con Tanque y Lionel, acabando con Moussa y Leomar. Ni Jaime, ni Mora, ni Pallarés tuvieron minutos. Queda una jornada menos. El equipo de Xàtiva es 14º, fuera del descenso, con 34 puntos, los mismos que tiene el Castellón B pero con un partido menos jugado. El Callosa es 16º con 32 puntos. Ballester ha destacado que pese a no ganar desde mediados de febrero “ahora mismo estamos fuera del descenso, muchos de nuestros rivales tienen que descansar, y hay que ser positivos: el fruto del trabajo hecho tiene que llegar, tenemos que sumar de tres en tres, y veríamos las cosas de otra manera, tenemos cierta ansiedad, nerviosismo, que se cura ganando”. Semana normal de trabajo en la que el equipo técnico intentará acertar con la tecla, “lo estamos intentando todo: cambiar rutinas, quitar carga en los entrenamientos, darle otro ambiente a las sesiones, aunque hay muchos de ellos que han pasado por situaciones similares otras temporadas. Tenemos esa mochila que supone la necesidad de ganar”. En el club están pendientes de recuperar a Joan y a Juanjo. Frangi se hizo la primera foto con el resto del equipo con su hija en brazos. El próximo partido se jugará en el San Gregorio, ante el Torrent, el domingo a las 12.00h. “El mensaje es que hay que continuar, hasta el final hay que estar ahí, apoyando hasta el final y padeciendo con el equipo hasta el final”.