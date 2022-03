Cosas del día a día de Pepito y Cia

Pepito miente como un bellaco, después de haber recibido lecciones de sus maestros de que la mentira es como la poesía: «un arma cargada de futuro», aunque en este caso sea un futuro falseado, corrupto y vergonzoso. Pero mientras llega esa circunstancia, se atreve a mentir con sonrisa de cínico para materializar el engaño al personal. Su amiga ¿del alma? Isabelita, miente como una bellaca, conocedora de las artimañas que le prepara su hombre de confianza, mientras este hombre sigue sin dominar el arte de conducir con unos cuantos puntos de menos. Madre mía que peligro !!!.

Los de VOX no están dispuestos a aceptar las trampas de un tramposo de su misma calaña allá por Castilla-León, que se niega a darles consejerías y responsabilidades y se temen una encerrona para después de la investidura, lo que permitiría gobernar en solitario al tramposo de turno, convertido en presidente, y a los de la ultraderecha sin posibilidad de derogar la Ley de Violencia de Género y el Decreto de Memoria histórica.

Un consejero de la capital, allá en la Meseta, sigue buscando a los pobres que dice que no existen. Han hecho un pacto con todos los ex y es imposible encontrarlos, aunque en estos casos hay que dar marcha atrás cuando en el bar de carretera de la última curva antes de llegar a Belmonte, te encuentras con dos paisanos dándose el morreo de la mañana. Pues nada, saludito de turno y si te he visto no me acuerdo, aunque la señora de ridículo nombre Cuca, asegure en una entrevista a pie de calle que la política de Sánchez está provocando pobreza. Pero, ¿no habíamos quedado que no había pobres?

Los camioneros se reparten en un montón de sindicatos y cada uno apunta a un blanco de ayudas diferentes. ¿qué nos quitan veinte céntimos por cada litro de gas-oil? Pues ahora queremos cuarenta y mucho cuidado que dejamos al personal sin leche, huevos, papel higiénico y aceite de girasol, que hasta hace tres semanas era veneno puro y se glosaban las bondades y beneficios del de oliva.

Y hay más: el gobierno se mete en un jardín abandonando al pueblo saharaui a su suerte incumpliendo de esta forma el acuerdo de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación que les devuelva lo que es suyo. El territorio que les robaron desde Marruecos. Unos 600.000 saharauis viven en el Sáhara Occidental, entre la zona ocupada y el territorio liberado; mientras que 173.000 se refugian en los campamentos argelinos de Tinduf. La resolución 690 de la ONU del 29 de abril de 1991 reconocía el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. El plan establecía un período de transición en el cual el pueblo del Sáhara Occidental tenía que elegir entre su independencia o la integración en Marruecos. Un referéndum que nunca se celebró. Ya tiene bastante el pueblo saharaui con un Frente Polisario totalitario y corrupto, que solo les faltaba el abandono por parte de España. Los pueblos abandonados mueren de tristeza, de dolor y de impotencia y el Sahara no puede ser siempre víctima de los horrores.

Como los que está provocando el tarado ruso asesinando a todo aquel que se pone por delante en una absurda guerra también por los territorios. Los muertos en las calles demuestran las lagrimas que se reprimen en un intento de buscar una salida. La intervención de la OTAN en caso de que se siga adelante con la contienda, solo nos llevaría a una nueva guerra mundial.

Y mientras tanto, aquí, ya en casa, los pobladores del casco antiguo vuelven a manifestarse pidiendo soluciones a las fugas de agua y un servicio deficiente, al que nadie pone solución, mientras hay casas que se caen y son miles de litros los que se desperdician cada día por una gestión que no aporta soluciones.

Lo dicho: Pepito miente como un bellaco y su amiga como una bellaca. Ya no hay pobres en el país. El pueblo saharaui llora, y el tarado sigue matando.

Es el día a día.