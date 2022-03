La Camilla de Xàtiva procesionará sobre ruedas por la falta de portadores

La imagen del Cuerpo de Cristo al Sepulcro «La Camilla» procesionará por primera vez sobre ruedas en Xàtiva ante las dificultades con las que se ha encontrado su cofradía titular para asegurar portadores fijos en los recorridos. La Camilla abre mañana el calendario de traslados procesionales en la programación de la Semana Santa Setabense, que lleva dos años sin celebrarse. La cofradía ha tenido que adquirir unas andas nuevas con ruedas después de haber visto menguadas sus filas tras el parón de la pandemia. Dos familias de miembros, además, se han visto recientemente afectadas por contagios de covid.

«Nos hemos quedado en cuadro, con un 80 % de integrantes mujeres y un 20 % de hombres», resume la presidenta de la congregación, Palmira Guerola. «Nos dimos cuenta de que si no tenemos portadores que se comprometen a llevar la Camilla no se puede sacar y eso no lo podemos admitir», ahonda la cofrade a este diario.

La imagen del Cristo, de propiedad municipal, saldrá este viernes por la noche (21.30 horas) desde la parroquia de los Santos Juanes que la alberga durante todo el año para desplazarse por el itinerario de costumbre hasta llegar al ayuntamiento, en cuyas dependencias quedará expuesta y podrá ser visitada en horario de oficinas hasta el jueves santo. El consistorio, de hecho, ha colaborado económicamente en la compra de las nuevas andas. «La imagen es del pueblo y estamos muy agradecidos con esa ayuda», subraya Guerola.

La presidenta de la cofradía destaca la ilusión que embarga al colectivo por poder volver a salir a la calle después de la larga interrupción provocada por la pandemia. «Nos gustaría que la imagen pudiera llevarse a hombros, pero lo importante es que pueda volver a salir en procesión. Estamos muy contentos», señala.

Después del traslado de mañana, la Camilla volverá a procesionar el viernes santo hasta la Seu, acompañada de la banda de tambores y de la Sociedad Musical La Nova. Esa misma tarde, el Cristo también participará en la Procesión del Santo Entierro. «Son dos actos y se hace muy pesado», apunta la presidenta de la Camilla.

La problemática de la falta de portadores no es exclusiva de esta congregación, ni mucho menos. Ninguna cofradía puede asegurar al 100% que dispondrá de los portadores necesarios para procesarionar sus imágenes a hombros porque en ningún caso sobran miembros dispuestos. Y luego está el condicionante de la covid, que hasta el último momento puede suponer una amenaza.

Desde algunas cofradías se ha hecho un llamamiento a estrechar la colaboración y la coordinación entre los colectivos y hermandades para encontrar soluciones y poder garantizar que todos los traslados se realizan de la manera más adecuada.

Comienzan los primeros traslados

En el marco del programa de la Semana Santa, este jueves se celebrará el Acto Penitencial para todas las cofradías y hermandades en la iglesia de Sant Francesc (20.15 horas). El sábado dará comienzo el septenario en honor a «La Dolorosa» y por la noche será el turno del traslado de la imagen de clavarios del Santo Sepulcro. El domingo, el Gran Teatre acogerá el concierto de Semana Santa «Sons per a la reflexió» y será el traslado del Santísimo Ecce-Homo.