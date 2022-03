empleadas del hogar, no criadas

Es un colectivo amplio, casi 600.000 personas, profesionales de un sector en el que más de la mitad trabajan a tiempo parcial lo cual no es nada recomendable si se pretende sobrevivir del trabajo que se realiza, más difícil todavía si la cuarta parte de los contratos que les hacen son temporales, sobre todo en el caso de las jóvenes. Se calcula que cerca de 200.000 trabajan en negro, fuera del sistema, totalmente a la intemperie en lo que a derechos y protección se refiere, muchas veces por su condición de mujeres migrantes a las que su condición penaliza todavía más. Y son muchas, algo menos de la mitad, las mujeres de otras nacionalidades que tras viajes más o menos accidentados, recurren a esta ocupación para aliviar urgencias familiares que dependen de ellas.

La Seguridad Social, que sigue haciendo referencia al Régimen de Empleados de Hogar, aunque a éstos haya que buscarlos con lupa ya que 9 de cada 10 son mujeres, dice que su labor es «prestar servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar». La explicación se queda corta y no refleja en absoluto la actividad que desempeñan, tareas que empiezan por la limpieza de la casa y acaban en el cuidado de las personas, con toda la responsabilidad que ello implica. Un trabajo que no es importante, sino esencial como garantía de vida y subsistencia en una sociedad bastante torpe que no percibe que sin los cuidados en la retaguardia que garantizan estas profesionales, el funcionamiento y rendimiento de los sectores productivos tendrían un final anunciado.

Esta semana se habló de ellas, algo que tienen bien merecido porque es indecente que no se hable, y sobre todo, que no se repare el agravio que todas ellas sufren , encuadradas obligatoriamente en un Régimen Especial que solo tiene de especial lo mal que trata a quienes incluye en él. Las empleadas de hogar no tienen ninguna protección en relación a los riesgos laborales derivados de su trabajo. No tienen posibilidad de que la Inspección de Trabajo fiscalice la legalidad de las condiciones en que realizan su faena. Si se cumplen los horarios, los tiempos de descanso, si el trato es el apropiado… Son especialmente vulnerables ante el acoso sexual y pueden ser objeto de despidos arbitrarios. Tampoco tienen derecho a cotizar para el desempleo, para generar derecho posterior al cobro de la prestación. Por todo ello, su situación no es en absoluto equiparable al resto de trabajadoras y trabajadores y se parece de forma insufrible a la de las sirvientas o criadas existentes en otros momentos de la historia.

Ratificación del convenio de la OIT. Esperan desde hace mucho, demasiado, que España ratifique el llamado Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente que implicaría una ampliación automática de sus derechos y su equiparación al resto de trabajadores y trabajadoras pero el Gobierno, los diferentes gobiernos, se han ido poniendo de perfil, olvidándolas con reiteración y alevosía. En 2011 les prometieron solemnemente que se regularía la extensión de la cobertura por desempleo en el plazo de un año, pero la validez de la promesa ha muerto hace tiempo. En marzo, una sentencia de la Unión Europea enrojecía la cara de este país y ratificaba la exigencia de sindicatos como CCOO de extender la cobertura de las prestaciones por desempleo.

No deberían esperar un día más. No hay argumento, ni justificación que lo permita. Son trabajadoras como cualquiera y su trabajo, esencial para la vida, debería contar con el reconocimiento ideológico y económico que merecen, no olvidando aquel proverbio africano que advertía que si las mujeres bajaran los brazos, el cielo caería sobre nuestras cabezas.