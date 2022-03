La nueva carretera de Beniatjar evitará dos puentes para mejorar la seguridad

Las futuras obras de mejora de la seguridad vial de la carretera CV-622 a Beniatjar dan un paso más y, tras unas modificaciones en el trazado actual en los tramos que cruzan el río Micena y del Barranc de Beniatjar, el proyecto de la Diputació de València ha obtenido el informe de impacto ambiental de la Conselleria de Transició Ecològica para avanzar hacia la licitación de las obras.

La actuación contempla ampliar la plataforma de la carretera y dotarla de una calzada de 6 metros de anchura y con arcenes más amplios —la vía actual tiene una calzada estrecha, sin arcén en algunos tramos, y con cuneta muy honda—, una obra que ha sido largamente demandada por los vecinos. La actual vía cruza dos cauces importantes, el río Micena o Barranc de Castellar y el Barranc del Benicadell, a través de dos puentes que, aunque se mantienen en buen estado, no es posible aprovecharlos debido a que la estructura no se adecua a la anchura de la plataforma prevista, por lo que los nuevos cruces de estos dos barrancos se realizarán con otros dos viaductos de una sola apertura, de un solo arco. El primer cruce, del río Micena o Barranc de Castellar, se encuentra entre los puntos kilométricos 0,400 y 1,150 y en la actual vía cuenta con un antiguo puente de fábrica que se mantendrá, pero que no se aprovechará en la nueva vía. El proyecto barajó tres alternativas y se ha elegido la tercera, que aunque supondrá alargar algunos metros más la carretera, dejará libre el tramo actual, que se podrá utilizar durante las obras para el paso de vehículos. La elección de esta alternativa —las otras suponen menor longitud, pero precisan de viaductos con dos aperturas y tienen peor trazado—, se fundamenta en que presenta buen trazado en planta y se ajusta más al terreno, generando menor afección al cauce que se cruza, al hacerlo fuera de la zona con mayor valor natural.

El paso por el otro cauce, el del Barranc del Benicadell, se encuentra entre los puntos 2,480 y 3,200. En este caso también se plantearon tres alternativas, dos de ellas con el cruce aguas abajo del puente actual, y una tercera aguas arriba. Esta tercera opción ha sido la elegida por ser «la más ventajosa». Se mantendrá el pontón de un arco de medio punto realizado en sillería, ya que «tiene capacidad hidráulica suficiente» y permite mantener la continuidad de la red de caminos.

Sin afecciones patrimoniales

El proyecto ha obtenido la resolución favorable del impacto ambiental tras constatarse que el trazado previsto no afecta a ningún espacio natural protegido, ni a las especies prioritarias que se hallan en la zona, como el águila perdicera y la nutria. Un informe que también señala que los elementos patrimoniales del entorno (masías, balsas, azud,…) no se ven afectados por la actuación; y apunta que el yacimiento arqueológico cercano al ámbito de la actuación, l’Alt de Montaner —un poblado y necrópolis del bronce valenciano—, también queda fuera de la afección de la obra, aunque señalan que si durante los trabajos aparecieran restos arqueológicos, habrá que detener la obra y comunicar los hallazgos.

La carretera CV-622 tiene unos 4,5 kilómetros de longitud y la actuación de mejora de la seguridad vial se contempla en dos tramos, uno entre los kilómetros 0 y 3,200; y el segundo entre el 3,200 y 4,500. La Diputació de València anunció las expropiaciones de terrenos hace unos meses, una noticia que fue muy bien acogida por el alcalde, Francisco Giner, que manifestó la «necesidad» de una actuación que atiende «una reivindicación que venimos haciendo desde hace 20 años», y expuso la peligrosidad de la carretera, «muy estrecha y con mucho tráfico porque vienen muchos camiones a la cooperativa que se encuentra en la misma vía».