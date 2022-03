LA PROBLEMÁTICA DE LA RED DE AGUAS EN XÀTIVA

La Plataforma de vecinos del Casco antiguo de Xàtiva es una plataforma vecinal, transversal y abierta a todos los vecinos que se constituyó en otoño del 2020 por el vecindario del barrio, muy afectado y sensibilizado por la gravísima situación de la red de distribución de aguas en Xátiva. Esta problemática tiene diversas vertientes: patrimonial, de salud pública y ecológica, provocada por decenios de nula o insuficiente inversión en la renovación y mantenimiento de la red de distribución de aguas potables. Es una situación heredada que el actual Gobierno debe abordar integralmente y desde su origen ya que la política actual de «intervenciones puntuales» donde se producen los reventones y filtraciones, no solucionan el problema y suponen un derroche inútil de recursos públicos como queda sobradamente probado.

La estructura de la red data de la segunda mitad del siglo pasado y está constituida por tuberías de fibrocemento y acometidas de plomo, no es necesario redundar en la toxicidad declarada de estos materiales y en las múltiples normativas de diferentes ámbitos que promueven su renovación. Por mucho que se niegue una realidad, esta no va a cambiar.

Esta red de conducciones y el depósito de Sant Josep generan graves y reiteradas filtraciones que provocan humedades, filtraciones y, ocasionalmente, inundaciones en centenares de viviendas fundamentalmente del casco antiguo de la ciudad. Es de señalar una Sentencia( 172/20) judicial firme de julio del 2020 que condena al Ayuntamiento a la reparación de la red para que deje de provocar filtraciones en la vivienda de la denunciante (por extensión dejará de hacerlo en centenares de otras viviendas). Esta situación provoca un grave deterioro de nuestro principal patrimonio, nuestras viviendas, que algunos vecinos incluso han tenido que abandonar por su inhabitabilidad o su estado ruinoso y, además, suponen un grave atentado para nuestra salud: vivir permanentemente en casas que no bajan del 70% de humedad, paredes húmedas, suelos enmohecidos y levantados, etc.

Otro aspecto importante y que afecta a nuestra salud está relacionado con la presencia de plomo y fibrocemento en la red. En reunión mantenida con los responsables del área de Salud Pública en verano del 2021, pudimos consultar analíticas efectuadas en las aguas de la ciudad donde se presentaban trazas de plomo. Si bien estas, en unos parámetros que, según las autoridades sanitarias, son admisibles para el consumo humano. Otra cuestión es si son recomendables, especialmente para mujeres embarazadas, lactantes o niños, donde la comunidad científica es unánime en su negativa. Millones y millones de litros de agua potable se pierden cada mes por estas filtraciones continuas y por el desplazamiento de aguas del deteriorado canal de Bellús a nuestra ciudad. Consultemos la Auditoría efectuada por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana donde se establece que, y parece increíble, aproximadamente un 80% del agua desplazada no llega a su destino.

No nos lo podemos permitir, ese despilfarro continuo debemos considerarlo un delito ecológico que fue oportunamente denunciado a la Fiscalía de Medio ambiente en Alzira. Desde octubre del 2020 la Plataforma está denunciando, con manifestaciones y concentraciones, ante las autoridades y ante nuestro gobierno municipal esta situación. Entendemos que no hay otra alternativa que plantear una renovación integral de la red en un Plan plurianual, respaldado por un presupuesto sólido y consensuado por toda la corporación y que vaya más allá de una legislatura. Nadie de la Plataforma cuestiona nuestro modelo público de gestión, se critica la nefasta gestión de este Gobierno. Sabemos que es un grave problema heredado por años de inacción sobre el que debemos tener una mirada con perspectiva, más allá de intereses partidistas. Esa era la propuesta de nuestra Moción del día 26 de marzo ante la Corporación municipal que no prosperó, tristemente, por los votos en contra del Gobierno municipal. ¿Argumentos? Negar que haya plomo y fibrocemento en la red, acusarnos de levantar falsas alarmas y que somos caballo de Troya de intereses partidistas, es lo que hay.