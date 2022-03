Rafael Pla y su junta renuevan al frente de Innovall por cuatro años más

La última asamblea de Innovall ha reelegido como presidente a Rafael Pla y a su junta completa para los próximos cuatro años. Como vicepresidente seguirá Javier Guerola, de Reciclatges Guerola, mientras que los vocales seguirán siendo Ismael Soriano de Visdeltex, Fernando Pomar de Inel, Jorge Serna de Gestiweb, Vicente Mompó de Galol y Juan Pla de Lidem.

A la sesión de la asamblea asitió la representación de las empresas asociadas a Innovall que, además, han dado la bienvenida a las últimas incorporaciones durante este primer trimestre del ejercicio del 2022. Las nuevas entidades asociadas son de diversos sectores como son la construcción, arquitectura, tecnología y gestión de residuos verdes. Concretamente, las nuevas incorporaciones empresariales a Innovall son: Natura Urbana SL, empresa de reciente creación para la gestión de residuos verdes urbanos y su revalorización en bio estimulantes mediante la biotecnología de microrganismos; Operations with drones and innovation SL, ODIN empresa start up destinada a las aeronaves no tripuladas, su meta final es el desarrollo de soluciones integrales para la industria mediante el uso de drones; Ramón Esteve Estudio de arquitectura, arquitectos y diseñadores trabajan juntos en el desarrollo de proyectos con carácter; y la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) con el propósito de trabajar en proyectos innovadores vinculados con el hábitat, el diseño de las viviendas y la sostenibilidad.

Para cerrar la sesión se expusieron los proyectos de I+D+i se, que actualmente, se están ejecutando desde Innovall, varios de los cuales cuentan con el respaldo de la Agencia Valenciana de la Innovació, (AVI). Y como la innovación será esencial en los proyectos que Innovall impulsará próximamente para afrontar con una perspectiva estratégica las circunstancias.