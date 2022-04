Asaltan seis comercios y bares de madrugada en el centro de Xàtiva

Un total de seis comercios de Xàtiva sufrieron un asalto durante la madrugada del miércoles al jueves. Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional. La principal hipótesis se centra en un grupo organizado que robó en comercios escogidos previamente tras levantar las verjas metálicas y romper las puertas de acceso. Los incidentes tuvieron lugar en varias zonas de la localidad, aunque la mitad de los episodios se registraron en el centro de la localidad. Las fuentes consultadas apuntaron que los responsables se habrían movido a bordo de un turismo de color rojo de la marca Citröen.

En todos los casos, los "cacos" habrían seguido un 'modus operandi' similar: ataron una cuerda a las persianas metálicas de los comercios para levantarlas gracias a la fuerza motriz del motor del vehículo con el objetivo de acceder al interior. Según apuntaron las víctimas, el botín cosechado fue el escaso dinero en efectivo y las cajas registradoras que lo guardaban en la mayoría de casos. También se llevaron varios productos de una tienda.

Así, el local de Superjuguete -emplazado en la céntrica calle Reina- fue uno de los locales visitados por los ladrones. Rosa Montés, una de las dependientas del comercio, atendió a Levante-EMV y explicó que "nos robaron el poco cambio en metálico que había en dos sobres, unos 150 euros, que es lo que interesaba. Había un teléfono móvil al lado del dinero y ni lo tocaron. Eso sí, rompieron la verja y la puerta sin contemplaciones". "Una vecina que reside al lado nos ha dicho que no oyó nada, por lo que debieron ser bastante rápidos", expuso.

La escuela de educación canina Canes de Xàtiva también fue asaltada durante la misma noche. Joan Fuset es su responsable. Ayer confirmó que "se ve que era una banda de fuera. Se han llevado la máquina registradora con el poco dinero que había dentro, que eran 60 euros como mucho. Y cuatro cosas que no tienen un gran valor valor".

Fuset recibió una llamada a las 5:30 de la mañana por parte de la Policía: "Un vecino me ha dicho que pasó a las 11:30 de la noche y no vio nada, se ve que actuarían más tarde. Había dos maletines con máquinas de peluquería canina que también me han quitado, por los que podrán sacar 200 euros si los intentan vender rápido. También se han llevado unos arneses de la marca Julius, que llaman más la atención". El responsable del establecimiento confirmó que los infractores dañaron la persiana y la puerta, rompiendo unos cristales para entrar. Ayer se puso en contacto con su seguro para evaluar los daños ocasionados.

"Nos han dejado limpios"

El Kebab San Jaime -ubicado en el carrer de l'Argenteria- también fue visitado durante la madrugada del miércoles al jueves. Sus responsables explicaron que los ladrones intentaron maximizar el botín: "Se llevaron todo el dinero que pudieron y una máquina de cortar la carne. A su vez, rompieron las máquinas de juego y de tabaco para acceder a las monedas. Nos han dejado limpios". Por último, también entraron en el Wok Style, un local de comida asiática. En este caso también se fijaron la caja registradora: "Todo apunta a que el robo tuvo lugar a las dos de la mañana, no había casi dinero ni nada de valor. Algún vecino nos ha comentado que oyó ruidos a esa hora".

Todos los establecimientos visitados por los cacos carecían de alarma, un factor que fundamenta que conocían sus objetivos o habían realizado algún tipo de control de los establecimientos que podían asaltar en la capital de la Costera.