Un concierto en Canals recauda fondos para la enfermedad rara del KBG

La Associació Musical Canalense organiza este sábado, 2 de abril, un concierto benéfico para recaudar fondos para la investigación del Síndrome de KBG, una enfermedad rara entre las raras —algunos la califican como la más rara de las enfermedades raras—, ya que es una enfermedad minoritaria, que afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas. En España solo hay unas 100 personas diagnosticadas con este síndrome.

El concierto, con la actuación de Brass Band y el coro de la escuela de música de la Unió Musical Canalense, tendrá lugar a las 19:30 horas en el Centre Cultural Calixte III de la localidad de la Costera. La entrada-donativo será a 3 euros y la recaudación se destinará a la Asociación Española del Síndrome de KBG. También se pueden realizar donaciones a través de una fila 0.

El Síndrome de KBG lo causa una mutación de un gen del cerebro. La enfermedad se descubrió hace apenas diez años, en 2011, y las personas afectadas por esta enfermedad tienen discapacidad intelectual. Uno de los rasgos físicos que más distingue a los afectados por KBG es el de los dientes incisivos muy amplios. También se caracterizan por tener la cara triangular, ojos separados, nariz muy ancha o baja estatura. Además, presentan un retraso en el desarrollo en todas las áreas; tienen problemas de conducta y emocionales, como déficit de atención, dificultad en el manejo de las emociones y ansiedad ante los cambios. Los enfermos de KBG también pueden sufrir anomalías esqueléticas, pérdida de audición, convulsiones cerebrales y pueden tener dificultades para alimentarse.

Al ser una enfermedad relativamente nueva, descubierta hace pocos años, y que afecta a un centenar de personas en España, ello implica que exista poco conocimiento por parte de los profesionales de la sanidad, muy pocos recursos, escaso tratamiento y nula investigación acerca de este enfermedad.

El concierto de la Associació Musical Canalense busca, en la medida de sus posibilidades, dar a conocer la enfermedad y contribuir a recaudar fondos que ayuden a la asociación de afectados. El concierto quiere «mover conciencias», señalan desde la organización, para «conseguir diagnósticos preventivos, reconocimiento de la enfermedad e investigación, que pueda llevar tratamientos para la enfermedad».

Programa musical del concierto

En el concierto, la BrassBand, dirigida por el maestro Joaquín Mompó, interpretará un repertorio formado por las obras «The Spirit of Brass», de Gavin Somerset; «O Peregrino», de Francisco Javier González Arnal; «The Magic Book», de Thierry Deleruyelle y «Hymn to the fallen», de John Williams. En la segunda parte del concierto, el Cor de Música de la Escola de la UM Canalense, junto con la profesora Clara Real, deleitará a los asistentes con las canciones del cuento musical «El follet valent». La letra del cuento es de Clara Ripoll, con música de Núria Juanet y arreglos para quinteto de metales y percusión de Joaquín Mompó. En la narración del cuento se escuchará la voz de Amalia Sarrió Mompó.