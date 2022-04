¿QUIÉN TIENE MIEDO A proteger EL TERRITORIO?

Veintidós entidades ciudadanas se reunieron en Enguera el pasado sábado 12 de marzo para volver a reclamar la declaración del Caroche como Parque Natural. No es una demanda nueva, sino veterana, fundamentada en Cavanilles y otros precursores de la moderna sensibilidad ambiental. Reclamar porque, demasiadas veces, las cosas no pasan si no las reclama alguien. La petición iba dirigida a la Administración (de momento de manera informal; ya se hará después con todos los formalismos), pero sobre todo a la sociedad. Una sociedad perpleja, porque ve cómo el mundo conocido, las seguridades heredadas, las afirmaciones incuestionadas, ahora se convierten en incertidumbre, inseguridad y dudas. ¿Cómo nos afectará el cambio climático? ¿Cómo será el mundo dentro de unas décadas? ¿Qué quedará del manto protector que hasta ahora ha sido la vegetación natural? Pedir la protección del Caroche en este escenario mutante es una afirmación que mira al futuro con la esperanza de que la humanidad pueda detener el despropósito de que desaparezcan a gran velocidad, ante nuestros incrédulos ojos, partes importantes del mundo que heredamos de nuestros padres. ¿Qué quedará de nuestros bosques de aquí 30, 40 años? ¿Sabremos conservar el suelo fértil que nutre los vegetales que nos alimentan y que recarga los acuíferos que nos devuelven las aguas caídas del cielo? Algunas personas plantan cara a un escenario oscuro de manera proactiva, buscan alternativas, defienden lo esencial y reclaman conservar la vida. No debería hacer falta declarar protegido nada en un mundo ideal donde la gente supiera y pudiese espontáneamente preservar lo más valioso. Desgraciadamente, avanzan imparables les muestras de codicia humana; los negocios fáciles que venden a precio de saldo el patrimonio natural; el desorden de valores que lleva a la desaparición de miles de especies...

Por eso hay que moverse para salvar lo más importante, para buscar alternativas a la desaparición y degradación de los espacios naturales, en un mundo vertiginoso que devora incansable todo aquello que puede traducir en dinero, en beneficio de unos pocos y a muy corto plazo. En perjuicio de todos, como se confirma cuando miramos hacia un futuro que ya tenemos delante, lleno de incertidumbres y amenazas. Las entidades que solicitamos la protección del Caroche hemos recopilado informes y acuerdos internacionales, documentos científicos, datos y argumentos racionales, y promovemos una opción realista, para ahora mismo, que puede ayudar a la gente. Hay algunos que no lo ven así y repiten las negaciones de siempre: «No servirá, no ayudará, no es viable...». Bien. Vamos a hablarlo. ¿Queremos o no queremos luchar contra el cambio climático; preservar el patrimonio natural y cultural; defender y revitalizar el sector agrario y ganadero? ¿Queremos o no una gestión forestal de calidad, sostenible y que genere beneficios sociales, económicos y ambientales? ¿Queremos o no mejorar la calidad de vida de quienes aún viven en nuestras comarcas de interior, los que quieren regresar y los que se niegan a desaparecer? Si coincidimos en todo esto, aunque discrepemos en otros detalles, pongámonos a hablar. Quienes solicitamos la conservación pensamos que la declaración de parque natural es un gran instrumento en la buena dirección. Otros piensan que no. ¿Por qué no empezamos a debatir, con argumentos, con datos, con casos concretos? Esta es una oportunidad para el debate, para el consenso. Esto queremos quienes defendemos la protección del Caroche: que sea un proceso abierto, participativo, debatido, argumentado, razonado y bien pensado. ¿Quién tiene miedo al debate? ¿Quién tiene miedo a confrontar argumentos y opiniones? Sentémonos a hablar; a definir que entendemos por progreso, por sostenibilidad, por calidad de vida, por alternativas a la despoblación. Busquemos las herramientas disponibles, sus pros y contras, sin «a prioris» y sin negativas frontales. Apartemos el miedo y el negacionismo y aportemos esperanza, ideas y oportunidades que tengan futuro.