El Olímpic sigue sin acertar la tecla del gol

Difícil papeleta para Berna Ballester. El gol sigue siendo nuestro problema y seguimos sin acertar con la tecla. Tengo claro que no es cuestión únicamente de Moussa, Tanque, Pallarés y Jaime Mora, sino de todo el equipo, sobre todo de aquellos que tienen que proporcionarles balones en condiciones dentro del área para que los rematen. El propio entrenador lamentó la falta de aprovechamiento de las jugadas a balón parado ante el Villarreal C. Atrás parece que la cosa está mejor. No es fácil marcarle un gol al equipo, y además casi da igual quien juega formando pareja con Frangi. Arriba, arriba tenemos más problemas.

Al pobre Tanque se le están dando responsabilidades de todo tipo. Teniendo en el banquillo a otros tres delanteros supongo que no debe ser fácil asumir la responsabilidad de marcar. Pallarés pasa de titular a no jugar, por lo que entiendo que debe estar algo desconcertado y tal vez poco motivado. Lo de Moussa también es complicado porque vino como refuerzo pero todavía no ha ejercido como tal y el otro día, por ejemplo, no tuvo ni una dentro del área y no es de los que hace galopadas por banda como Serpeta o Juanjo. Y Jaime Mora, supongo, que se preguntará qué debe pasar más para ser titular. Por eso digo que difícil papeleta para Berna porque no puede contentar a cuatro delanteros a la vez, y porque, dada la necesidad de goles, y la situación en la clasificación, casi no tienes margen de error: tienes que marcar sí o sí. No me gustaría estar en sus pieles.

Nueva jornada. No seamos del todo pesimistas: dependemos de nosotros. Próxima oportunidad: San Gregorio. ¡Qué ganemos!