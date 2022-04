La Vall activa el nuevo contrato de los residuos sin el apoyo del responsable del área

El inicio del procedimiento de contratación de los nuevos servicios de recogida y transporte de residuos en 33 municipios de la Vall d’Albaida ha aflorado las dudas y posturas divergentes que existen en el seno del gobierno de la Mancomunitat sobre la capacidad para gestionar el futuro modelo -más costoso y sofisticado- si no se implementa una estructura técnica adecuada en el organismo. Ante la sorpresa del resto de representantes, el propio conseller responsable del área de la basura, Julio Biosca (Compromís), mostró una posición crítica y se abstuvo en la comisión especial de cuentas que este lunes dio el primer paso para encargar a una empresa externa la redacción de los pliegos del contrato.

El también alcalde de Fontanars cuestionó la documentación que ha dado pie al inicio del expediente por omitir determinados aspectos y realidades que se están desplegando en algunos municipios y que no se han tenido en cuenta y por incluir otras cuestiones que no ve adecuadas, aunque desde el punto de vista jurídico no sean relevantes. «Es necesario iniciar el expediente, pero previamente se tiene que hacer el trabajo necesario para saber lo que realmente se va a licitar», sostiene Biosca, que circunscribe su abstención a un «toque de atención» para que las cosas «se hagan bien».

Con su visión «diferente», el conseller de Medi Ambient quiso visibilizar la «necesidad imperiosa» de que la entidad comarcal se dote de un departamento técnico propio que gestione y coordine la gestión de los residuos. «Sin ese personal que pueda estar siempre anticipándose y resolviendo los problemas se hace muy difícil seguir adelante», señala. Biosca cree que la Mancomunitat podría haber explorado la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración con los ayuntamientos más grandes de la comarca para compartir su personal, puesto que éstos tienen la capacidad en materia de plantilla de la que hoy por hoy carece el órgano supramunicipal.

El presidente de la Mancomunitat, Vicent Gomar (PSPV), resta trascendencia al desacuerdo con sus socios de gobierno en la comisión y destaca que, de momento, acaban de iniciarse los trámites para adecuar el futuro contrato al nuevo Plan Local de Residuos, que ajusta a las exigencias normativas el servicio de recogida y transporte en los municipios. Gomar señala que en el pleno de la próxima semana se dará luz verde al procedimiento de contratación de los pliegos y, a partir de ahí, «se pondrá en marcha todo lo necesario para contratar al personal necesario y para tener un departamento técnico adecuado», defiende. El presidente de la entidad admite que este tipo de procedimientos administrativos van muy lentos, pero recalca que el primer paso es dotar de presupuesto al nuevo modelo para garantizar que sea viable.

Para el conseller de Medio Ambient la cuestión se ha de solucionar «más pronto que tarde», puesto que la Mancomunitat se encamina a un escenario con una normativa muy estricta en materia de reciclaje de residuos. «Por muy buena voluntad que tengan los alcaldes y los regidores, tiene que estar acompañada de un departamento técnico que pueda ayudar a mejorar las carencias del servicio», insiste Biosca.