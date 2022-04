Varios alcaldes se plantean dejar también el servicio comarcal de basura

La salida de Ontinyent del servicio mancomunado de la recogida y el transporte de residuos ha dejado abierta una puerta que otros municipios han comenzado a plantearse si deberían cruzar también, en medio de un escenario de creciente malestar por el retraso y las dudas en la implementación del nuevo modelo de la basura.

De «nefasta» califica la alcaldesa de Bellús, Susana Navarro, la gestión por parte de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. La representante popular, que forma parte de la junta de gobierno, confirma que está meditando la conveniencia de que su consistorio continúe bajo el paraguas de la entidad supramunicipal, que agrupa a 34 localidades.

El Ayuntamiento de L’Olleria, que se convertirá en el más grande por población del servicio mancomunado una vez Ontinyent lo abandone efectivamente, también tiene dudas. «De momento L’Olleria sigue en la Mancomunitat, aunque el malestar es muy grande por la pasividad de los dirigentes por no sacar la licitación de la basura», mantiene el alcalde de esta localidad, Ramón Vidal. «Estamos con el contrato prorrogado y no veamos movimiento por mucho que lo pedimos», censura el alcalde popular, que también forma parte de la junta de gobierno.

Como informó ayer este diario, en el próximo pleno de la entidad debería dar luz verde al inicio los trámites para elaborar los pliegos del futuro contrato de la recogida y el transporte, que ha de adaptarse al nuevo Plan de Residuos de la comarca, todavía pendiente de su aprobación definitiva. En la comisión especial de cuentas del lunes se dictaminó la aprobación inicial del expediente sin el apoyo del conseller del área, Julio Biosca (Compromís), que optó por abstenerse tras mostrarse crítico con la carencia de una estructura técnica adecuada para garantizar una adecuada transición hacia el nuevo modelo de gestión, más restrictivo y sofisticado.

El presidente de la Mancomunitat asegura que a partir del próximo pleno se pondrá en marcha toda la maquinaria para dotar al organismo de los fondos y del personal necesario y pide paciencia porque los trámites administrativos van muy lentos. «La Mancomunitat es muy lenta, vamos al ralentí», coincide en tono crítico el alcalde del Palomar, otro de los que no descarta buscar otra vía de gestión al margen de la entidad si no mejora el servicio y no se rebajan los costes estimados para el nuevo modelo, que considera desproporcionados si finalmente se extiende el puerta a puerta.

«Al principio se tenía mucha prisa para cumplir la normativa, pero ahora todo se deja encima de la mesa y pueden pasar años hasta que esté el nuevo contrato», sostiene. Hasta ese momento, Vila aboga por que se desarrolle una prueba piloto con el quinto contenedor para la fracción orgánica en todos los pueblos como alternativa al «puerta a puerta», más caro, pero la propuesta no ha prosperado.

El Palomar pide saber los costes reales para poder decidir

«¿Cómo puede ser que quien lidera esto no se lo crea?». La pregunta la lanza al aire el alcalde del Palomar, Jordi Vila (La Vall ens Uneix), a raíz de la abstención del conseller de Medi Ambient en inicio del procedimiento de contratación del futuro servicio comarcal de la basura. Vila advierte de que la entidad aún debe decidir qué modelo de gestión implementa y primero pide saber los costes reales. «No quiero tirarme de un caballo a ciegas», apunta.