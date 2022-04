Degradación en espacios históricos en Xàtiva

Se publicaba hace unos días una noticia sobre la situación del entorno del monumento nacional, Bien de Interés Cultural (BIC) y colección museográfica de la Comunitat Valenciana de la iglesia de Sant Feliu de Xàtiva. Concretamente refería a que el pórtico de la iglesia, un valioso espacio histórico conformado con magníficas columnas de origen romano, una de ellas estriada y de mármol de Buixcarró, que conservan algunas basas y capiteles, y que cobija la magnífica portada de la iglesia, uno de los poquísimos ejemplos de arte románico situados tan al sur en la Península Ibérica, sufre continuas agresiones y vandalismo que incluso, al tenor del artículo 323 del vigente Código Penal español, se pueden considerar como actos delictivos.

La proliferación continúa de personas con actitudes incívicas y contrarias al ordenamiento jurídico en el entorno del monumento, en el espacio del solar de la ciudad antigua de Xàtiva, declarado asimismo, Bien de Interés Cultural y dentro del ámbito delimitado de protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad, está produciendo que el espacio aparezca cada día lleno de basuras e incluso con pintadas y grafitis en elementos del patrimonio histórico-artístico, paneles y señalizaciones. Los servicios municipales de limpieza actúan habitualmente para retirar estas basuras y tratar de eliminar las pintadas pero es evidente que falta una actuación de control que permita la sanción de los responsables para poner fin a los daños y dejar de destinar cada vez más recursos públicos a la limpieza continua de estos importantes espacios históricos. Hay que pedir a las autoridades que redoblen sus esfuerzos y dediquen más medios a la tarea de prevención y vigilancia, procediendo a sancionar y a perseguir penalmente estas conductas delictivas. Porque de no actuar, se produce entonces el efecto de la llamada «teoría de las ventanas/cristales rotos»: Aparecen pintadas y grafitis que no son retirados convenientemente y esto provoca un efecto llamada, mandando un claro mensaje a los delincuentes de «vía libre» porque el espacio no está controlado y nadie lo vigilia. Al final termina plagado de más pintadas y daños que se seguirán acumulando hasta que se ponga solución al problema.

En este sentido las cámaras de vigilancia son una buena opción ya que su presencia tendría una función disuasoria, servirían para que la Policía Local, mirando y supervisando las imágenes, se personara in situ en cuanto las cámaras captaran a los delincuentes pintando, dañando el patrimonio o cometiendo cualquier infracción, y para que los servicios municipales competentes las retirarán inmediatamente, evitando que permanecieran durante semanas o meses.

Igualmente, la Plataforma de Veïns del Casc Antic de Xàtiva se refería, en una entrevista radiofónica reciente, a la situación, que comprobaron en primera persona, en la calle Botigues, en el centro histórico de la ciudad. En el espacio público de la calle, de jueves a domingo, tres de los siete días de la semana, el acceso y el tránsito de los viandantes es prácticamente imposible, dada la excesiva aglomeración de personas, en torno a mobiliario y establecimientos de ocio, con unos niveles de ruido en la mayoría de casos superiores a los permitidos por la normativa, con una flagrante retahíla de incumplimientos de las ordenanzas municipales. La situación en la que ha de vivir el vecindario, afectado hasta en el ámbito psicológico, de esa zona es tremenda y es intolerable que no haya voluntad de poner unas solución, consensuada y de respeto a la convivencia, frente a este abuso y despropósito.

Por ello, entre las actuaciones de prevención, al igual que se hace en las fiestas de Fallas, cuando desde la policía local se lleva a cabo una campaña de formación en los colegios de la ciudad sobre el uso adecuado de la pirotecnia, no estaría de más diversas campañas didácticas y de concienciación, en colegios e institutos, sobre el valioso y extenso patrimonio histórico y cultural en una ciudad monumental como Xàtiva para tratar de evitar delitos, daños, agresiones, pintadas y actitudes incívicas, molestas e irrespetuosas con el patrimonio histórico-artístico, y con el vecindario, en los espacios históricos de la ciudad.