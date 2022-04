LA TRAGEDIA DE LOS ARTIGUES

La vida de los históricos habitantes de la Botica Central del carrer Noguera de Xàtiva estuvo marcada por una doble tragedia. Por un lado, la familia Artigues tuvo que soportar a un patriarca violento y autoritario, al que hijos y esposa acabaron abandonando. Y, por otro, la de la injusta condena a muerte que llevó al pobre Simón, a ser ejecutado en Paterna, sin que de nada le sirviera haber salvado la vida de Millán-Astray, en sus años de legionario en Melilla, ni las luchas de su hermana Ana, buscando avales para frenar las acusaciones de un juicio sumarísimo basado en delaciones de soldados que lo acusaban de maltratar y fusilar sin motivo a reclutas poco amantes de la segunda República.

La farmacia Artigues tal y como la conocemos actualmente, debe su fisonomía, a la reforma realizada en 1888 por su propietario, Luís Artigues Soler Pascual, que adaptó el negocio a los nuevos tiempos. La Botica Central se convirtió durante las décadas subsiguientes en la jarabería y el laboratorio farmacológico más importante de Xàtiva, en espera de la llegada de los Doménech, Soler o Casesnoves, ilustres sagas de farmacéuticos contemporáneos a la heredera del negocio, Ana Artigues.

La tradición en la producción de medicinas le había permitido recibir a Serapio, padre de Luís, el título de caballero de la orden de San Juan de Jerusalén, concedido por Isabel II. Los dinamizados y el pectoral analéptico de fabricación propia hicieron furor entre los setabenses, que conseguían así suplementos vitamínicos a bajo coste, para hacer frente al raquitismo, la inapetencia, o la debilidad nerviosa, entre otros muchos males que acechaban a nuestros desnutridos antepasados. Los hijos de Luís, Ana y Simón, se convirtieron en la cuarta generación de farmacéuticos, una como titular, y el otro, como auxiliar. Los Artigues fueron los referentes del trabajo farmacéutico de las antiguas boticas, verdaderos centros de investigación y experimentación que convertían al boticario en científico. Los 119 botes cerámicos que se conservan en sus enormes vitrinas demuestran la iniciativa de Luís Artigues, en la consolidación de la Botica, como un enorme laboratorio dedicado a la elaboración de medicamentos. Más que oficina municipal de servicios varios, debería convertirse en un museo vivo que recordase la historia de la medicina, ya que Xàtiva ha sido también cuna de grandes doctores y farmacéuticos, como ya se está analizando en las jornadas organizadas por la Associació d’Amics de la Costera, y de la que Ana Artigues, será pronto protagonista.

Así Ana partió hacia Madrid para licenciarse en farmacia, pero no para ejercerla junto a su padre, sino para abrir botica propia en la localidad de Font de La Figuera, lugar donde se estableció junto a su madre. Mientras su padre se quedaba sólo al frente de la Botica Central, abandonado también por su hijo Simón que, en un ataque de ardor guerrero, se iba como voluntario al Tercio de Extranjeros, popularmente conocida como la Legión, un cuerpo de ejército profesional, creado por orden ministerial el 28 de enero de 1920, bajo las órdenes del comandante Millán-Astray, con la intención de pacificar el Rif. Y en Melilla, Simón se convirtió en héroe de las guerras coloniales que España sostenía para subyugar a las tribus hostiles a su dominio en el Protectorado de Marruecos. Corría principios de 1922 cuando el cabo Artigues salvó la vida del teniente coronel Millán Astray, al cargárselo a las espaldas y llevarlo a lugar seguro tras ser herido en una pierna durante un ataque de tribus rifeñas. Por ello, se lo concedió la cruz de María Cristina. Hecho que no le sirvió para conseguir años más tarde el ansiado indulto que le salvara de ser llevado ante un pelotón de ejecución bajo las órdenes de uno de los generales golpistas al que había salvado de una muerte segura. Hacia los años treinta, Simón abandonó la Legión, se reincorporó a la vida civil, y dirigió una tienda de productos dietéticos en estrecha colaboración con su hermana Ana, pero siempre bien lejos de un progenitor que siguió gestionando en solitario su amada Botica Central. Hacia 1933, Luís Artigues era encontrado muerto en la rebotica de su farmacia rodeado de minerales, fósiles, animales disecados y remedios creados por él. Se rumoreaba que tal vez se hubiese suicidado al sentirse sólo, o tal vez que hubiera sido víctima de alguno de sus remedios que se hubiera inoculado como si fuera una cobaya. Las necrológicas publicadas lo definían como un hombre de carácter impetuoso, irreflexivo y algo trastornado. Sólo así regresaron los Artigues a la farmacia de la calle Noguera. Ana se convertía en una de las primeras mujeres farmacéuticas de Xàtiva, y en algo más, tal vez, al adherirse a la liga para el progreso de la mujer española, e introducir en Xàtiva las ideas propuestas por Celsia Regis, en las que defendía la necesidad de crear en España instituciones que prestasen ayuda a mujeres víctimas del maltrato. Sus años de estudios en Madrid, parece ser que le llevaron también a ser defensora del feminismo, entendido como el derecho de la mujer a ser igual al hombre, y a no vivir subyugada al padre o marido, o a cualquier otra figura masculina. En octubre de 1936, Simón decidió no irse con sus antiguos jefes militares, y se alistó voluntariamente para defender la República. Su medalla, y su experiencia como militar en la Legión, le llevaron a ser incorporado al ejército constitucional como capitán, y a ser ascendido a comandante en agosto de 1937, después de meter en cintura a la columna de Hierro, especialista en organizar desmanes en la retaguardia republicana y de contribuir al traslado de la capital de la República a Valencia, entre otros muchos logros, de su brillante expediente militar.

Un mes después de acabada la guerra fue detenido por la Guardia Civil. Soldados regresados del frente le acusaban de haber ordenado fusilamientos indiscriminados por motivos ideológicos. Se le abrió juicio sumarísimo que le llevó ante un pelotón de fusilamiento en Paterna. De nada sirvió su hazaña de Marruecos, y que Ana aportará decenas de testimonios para desmentir las calumnias vertidas sobre él. Un seis de abril fue ejecutado, no sin antes dejar carta de despedida en donde esperaba que Ana pudiese recuperar la farmacia centenaria de los Artigues. Cosa que afortunadamente ocurrió.