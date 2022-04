Los últimos moradores de las cuevas de Bicorp

Las cuevas y los abrigos rocosos han dado cobijo al ser humano desde tiempos inmemoriales. Pero los trogloditas no se extinguieron con la prehistoria: en plena era de la industrialización la vida en las cavernas experimentó una particular eclosión en la remota e inabarcable extensión montañosa de Bicorp que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Un proyecto multidisciplinar promovido por la Asociación de Municipios Forestales (Amufor) ha desempolvado una realidad no tan lejana en el tiempo a través de la recuperación de las casas en cueva y de las imágenes y los testimonios de sus moradores, algunos de los cuales las mantienen rehabilitadas y en condiciones de habitabilidad.

Pero lo que hoy es un lugar de esparcimiento perdido en el monte para relajarse y para la admiración de los excursionistas, hace solo unas décadas era el hogar de familias enteras que tenían que sobrevivir entre penurias durante largas temporadas para poder cosechar sus tierras y conseguir el único sustento del que disponían, compartiendo dependencias a poca distancia de los animales de cuadra. «Los olores eran embriagadores, porque no había puertas, pero estábamos acostumbrados», relata entre bromas Conchita, que durante sus primeros 13 años vivió gran parte del tiempo en una casa-cueva del barranco Moreno cuyas paredes fueron hechas por su abuelo, a dos horas y media a pie de Bicorp. «Allí estaba nuestra única huerta y entre mayo y octubre vivíamos de lo que recolectábamos: patatas, pimientos, tomates... En invierno mi padre seguía yendo, pero yo me quedaba en el pueblo con mi abuela», recuerda Conchita, que va a cumplir 70 años. La casa en piedra, hoy derruida, era un cuadrado con una chimenea, un horno y unas escaleras de palo de pino que conducían a un pajar donde estaban camas de sus hermanas, antes de que se fueran a Barcelona. Sus padres dormían en otra habitación. «Se vivía con muy poca cosa, trabajando sin parar, y se aprovechaba todo, hasta los caracoles. Todo era mucho esfuerzo, pero no teníamos horarios como ahora; la vida era más relajada», reflexiona la vecina de Bicorp. La vuelta al pueblo se hacía a menudo complicada, puesto que tenían que regresar andando con algún cerdo que se resistía a caminar tantos kilómetros. La casa más cercana con el único niño con el que podía jugar Conchita estaba a media hora de distancia; por eso cuando volvía al pueblo y escuchaba las voces de los de su edad su alegría era inmensa. En los años 60, Bicorp comenzó a abrirse al progreso y surgieron oportunidades de empleo para sus padres. Ella emigró a Barcelona a ganarse el pan. Pese a las dificultades, hay algo de lo que Conchita no tiene ninguna duda: «Si volviera a nacer volvería a tener la misma vida», asegura decidida. Una de las fotografías de su casa en cueva forma parte de la exposición que puede visitarse en el Ecomuseo de Bicorp, enmarcada en el proyecto de Amufor junto al Instituto del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y el ayuntamiento, que rescata estas construcciones como ejemplos singulares de adaptación de las personas al medio en el bosque mediterráneo. Regresar a 100 años atrás Aunque muchas casas en cueva han sido borradas del paisaje, otras permanecen integradas y se han puesto en valor en itinerarios senderistas. La única que se asienta lejos del Barranco Moreno pertenece a los hermanos Rafael y Vicente Moreno. Sus abuelos vivieron de continuo allí, con sus ovejas y sus cerdos, aunque sus estancias solían limitarse a la temporada de la aceituna y la algarroba. «Era muy duro, pero para mis abuelos era mucho peor, para ellos el tiempo no contaba», expone Rafael. La casa, a escasos 20 metros del río, la han ido arreglando y ahora se utiliza como segunda residencia en la que pasan el verano. La construcción conserva el estilo de siempre, pero está perfectamente acondicionada, con sus dos plantas. Pese a su difícil acceso, son muchos los excursionistas que no se resisten a fotografiarla. «Es como volver a 100 años atrás», resume Moreno.