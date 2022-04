Enguera pide a los funcionarios bajar la calefacción por el precio de la luz

Con el recibo de la luz disparado y en medio de una crisis energética de proporciones colosales que comienza a asfixiar la economía, el Ayuntamiento de Enguera ha pedido a su personal que haga un pequeño esfuerzo para evitar derroches innecesarios.

A través de una circular suscrita y difundida el pasado lunes, la alcaldesa de la localidad, Matilde Marín, ha solicitado expresamente a la plantilla del consistorio que «extreme las medidas para ahorrar consumo energético» a la vista de que en la actualidad el precio de la electricidad es «notoriamente elevado» y después de haberse detectado un «exceso de temperatura en ciertos espacios municipales». Para ello basta con un gesto tan sencillo como regular adecuadamente la temperatura de la calefacción de los espacios de trabajo, de modo que la misma no supere nunca los 27 grados en oficinas, tal como recomienda lanormativa.

El escrito invoca el Real Decreto de 1997 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para recordar que, en aquellos centros donde se realicen trabajos sedentarios, la temperatura debe oscilar entre los 17 y los 27 grados (entre los 23º y los 27º en invierno). Igualmente, la circular recalca que el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece como temperatura recomendada el intervalo entre 17º y 27º en oficinas y entre 14º y 25º en centros donde se despliegan trabajos ligeros.

A preguntas de este diario, la alcaldesa de Enguera asegura que la orden no se ha emitido por un aspecto concreto relativo a un mal funcionamiento en el seno del ayuntamiento, sino a modo de «recordatorio» de que «hay que cuidar la energía». «Todos tenemos que ser más considerados y conscientes de que necesitamos ser eficientes y tomar medidas como no poner la calefacción a una temperatura demasiado elevada o no dejarnos las luces encendidas», recalca Marín, que hace extensibls las recomendaciones contenidas en la circular a sí misma y al resto de la población, en un momento en el que los precios de la luz pasan factura tanto a los hogares como a las empresas y a la propia administración local.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Enguera recogió ayer de manos de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP) uno de los premios al Buen Gobierno por el programa de Deporte activo «Enguera Sé Saludable», en la categoría de fomento de la salud pública.