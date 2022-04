Xàtiva desconecta siete tomas ilegales de fincas a la red de agua potable

Mano dura contra los enganches irregulares a la red de aguas potables de Xàtiva. La concejalía de Ciclo Hidráulico procedió ayer a desconectar las tomas de siete inmuebles de reciente construcción cuyos propietarios han eludido el trámite de darse de alta en el registro municipal pasado un tiempo lo suficientemente prudencial.

Se trata de bloques de pisos y de viviendas habitadas que se localizan sobre todo en zonas de ensanche de Xàtiva, como el sector Palasiet y el Barri Nordoest. Hasta ahora tenían acceso a la red a través de un auxiliar de obra con unos latiguillos directos que ayer fueron retirados por un fontanero contratado por el consistorio, después de que se reparara en el incumplimiento de la normativa durante las lecturas periódicas de contadores.

El regidor del área, Ignacio Reig, hizo ayer pública la actuación y pidió disculpas a los vecinos afectados por los cortes, algunos de los cuales residen como arrendatarios. «Hoy se están realizando diversas desconexiones de tomas irregulares a la red de agua potable Xàtiva. Lamento las molestias a los afectados», señaló el concejal, que a continuación recalcó que la regularización del suministro «es rápida «y la reposición del servicio posterior «es inmediata».

De esta forma, Reig puso el foco en la necesidad de que los propietarios tomen conciencia de la necesidad de regularizar lo ante posible este tipo de tomas de nuevas construcciones que en ocasiones permanecen durante bastante tiempo sin darse de alta, conectadas a la red y sin pagar la oportuna tasa del agua ni la de basura, que esta asociada a esta última. En algunos casos los inmuebles carecen incluso de contadores o se desconoce quién es el titular.

El consistorio ha tenido constancia de bloques enteros de pisos explotados por empresas de alquiler que no habían dado este paso. «Hay muchos pisos nuevos que no han venido al ayuntamiento a darse da alta. Hay quien piensa que se hace de forma autonómica, pero es necesario hacerlo expresamente», recalca el regidor responsable del servicio de aguas potables. Pese al corte momentáneo del servicio y la notificación de regularización, los responsables de las tomas irregulares que se han desconectado este lunes no tendrán que asumir el pago de ninguna multa ni abonar la tasa con carácter retroactivo.

Reig defiende la necesidad de estar vigilantes y de llevar un control exhaustivo de la red para garantizar una «evolución positiva» de los ingresos como la que se está registrando en los últimos años, «necesaria» para efectuar un adecuado mantenimiento y asegurar un recurso tan valioso como es el agua.