El Tribunal Supremo ha refrendado la condena de seis años de prisión a un hombre de 30 años que forzó a una niña de 13 a mantener relaciones sexuales de forma frecuente en un municipio de la Costera, cuyo nombre se omite para preservar la identidad de la víctima. El joven tenía 23 años cuando entabló contacto con la menor, en 2016. La sentencia considera probado que las relaciones comenzaron apenas una semana después de conocerse ambos y que el acusado presionó a la menor para iniciarlas. Posteriormente amenazaba con dejarla cuando ella no quería mantener sexo, que era con una frecuencia diaria e incluso varias veces al día.

A raíz de los abusos, la víctima precisó de tratamiento psiquiátrico para recuperarse de las secuelas. La causa, que se inició en el juzgado de instrucción nº2 de Xàtiva hace seis años, ha ido retrasándose en el tiempo por los sucesivos recursos presentados por el condenado, cuya defensa se centró en intentar demostrar el consentimiento de la niña, argumentando que no había ejercido presiones sobre ella y que entre ambos existía una relación de noviazgo iniciada de mutuo acuerdo y «conocida y aceptada por todos». El hombre también se escudó en la supuesta ausencia de una corroboración de la denuncia y en que las declaraciones contra él ofrecían lagunas y contradicciones. Para la defensa, la diferencia de edad de diez años entre el agresor y la niña entraba dentro del «margen diferencial en las relaciones de pareja de hoy en día» y ambos eran «activos sexualmente cuando comenzaron la relación».

El recurrente insistió en que actuó bajo la creencia de que su comportamiento no estaba prohibido, a pesar de que un año antes de los hechos, en 2015, la edad par ala autodeterminación sexual se había elevado a los 16 años. Tanto para la Audiencia Provincial como para el Tribunal Superior de Justicia, el no conocer esa norma no eximía al acusado de su cumplimiento. En un auto reciente, el Supremo inadmite el último intento de apelación del condenado, haciendo hincapié en que la citada ley «es de general conocimiento» y recordando que la menor era solo una niña cuya capacidad de discernimiento «no se encontraba mínimamente formada», algo en lo que puso el foco la perito psicológica en el acto judicial, al señalar que los 13 años son «una época de gran vulnerabilidad e inmadurez».

Un testimonio sólido y creíble

La sala de magistrados del Alto Tribunal tampoco aprecia dudas en la credibilidad y la solidez del testimonio de la víctima, que se vio refrendado por la declaración de dos amigas a las que había contado que se sentía obligada a mantener las relaciones sexuales. Éstas también declararon haber presenciado algún acto de agresión física, amenazas y haber sido testigos de un control de las redes sociales y el móvil por parte del acusado.

La defensa trató de dibujaron un retrato de éste en función del cual actuaba guiado por una mentalidad y un espíritu de vida «muy por debajo de la media de jóvenes de su misma edad» para justificar que mantuviera una relación con una niña de 13 años. A sus 23 años, cuando es produjeron los hechos, el chico carecía de estudios, trabajo, ocupaciones y de un medio de vida independiente y, según alegó su representación legal, «no tenía proyecto de presente o futuro». Argumentos que en las diferentes sedes judiciales se han considerado irrelevantes porque no alteran lo sucedido: los abusos sexuales completos y reiterados en el tiempo a una menor cometidos de manera «consciente y voluntaria».

Orden de alejamiento e indemnización para la víctima

Además de imponer seis años de prisión para el acusado, la sentencia le prohíbe expresamente acercarse a menos de 300 metros de su víctima, a la que deberá indemnizar con la cantidad de 20.000euros más los intereses legales correspondientes. El Tribunal Supremo asume todos los pronunciamientos previos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia y considera que existen pruebas suficientes para encarcelar al agresor.