Otra final del Olímpic para seguir en Tercera

Nos la volvemos a jugar! Otra final y ya quedan menos. Es en la Murta, lo que nos da cierta esperanza de sumar los necesarios tres puntos, porque, ya lo ven… lo de fuera de casa, ¡imposible!

No sé qué preguntarle al entrenador, Berna Ballester. Más que él no creo que haya nadie que se caliente más la cabeza sobre cómo revertir la situación. En él debemos confiar. Creo que ya debe haber probado casi todo. Así que confío en él y en la plantilla, y en los que jueguen, para conseguir los tres puntos ante un rival que lucha por la Promoción de Ascenso.

El equipo, pese a los malos resultados, sigue dependiendo de él mismo. Me preocupa que haya cierta «bajada de brazos», de resignación entre los aficionados, lo que entiendo, aunque no debo compartir, y que empiece a circular el mensaje de que «lo mejor sería bajar para que se fuera Sudeva» y empezar de cero con gente de casa. Eso lo entiendo menos y no comparto.

Ya saben que siempre he dicho que lo de Sudeva creo que no es bueno, que no es modelo que conviene a la ciudad y que los hago responsables de la situación actual: en situación de bajar a la sexta categoría del fútbol cuando hemos estado en la tercera, la Segunda B de antes. Pero nunca compartiré que es bueno bajar, porque el esfuerzo no es el mismo para descender que para subir. Puedes elegir bajar pero no cuándo subir, porque no compites solo y hay otros que también lo quieren. Una travesía larga por la Preferente actual (no la de antes) tal vez supondría herir de muerte al actual club.

Mejor ganar este sábado. Mejor intentar hacer mejor las cosas… ¡pero en Tercera!