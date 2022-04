El navarresino Sergio García no correrá esta temporada en preMoto 3 por su corta edad

El piloto de Navarrés Sergio García no correrá esta temporada en preMoto 3 por su corta edad, que no le permite aún estar en competiciones de mayor cilindrada. El navarresino, de 12 años, no alcanza aún los 13 años que permite la nueva normativa para participar en la categoría.

Sergio García se proclamó el año pasado subcampeón de España de Minimotard. El piloto cayó en la última curva y no pudo alcanzar el podio final, pero con el subcampeonato conseguido, entre los planes del navarresino no estaba repetir el mismo campeonato. García compaginaba el minimotard con la velocidad, ya que Jorge Martínez Aspar había elaborado un nuevo proyecto con KSB (su equipo) para sacar pilotos de academia, y entre ellos figuraba el de Navarrés como futuro piloto. La intención de Sergio para este año era disputar el Campeonato de España de preMoto 3 de velocidad, pero la Federación Española de Motociclismo (RFME) ha elevado la edad de participación -de 12 a los 13 años fijados ahora- por lo que Sergio deberá esperar un año más para competir. Pese a ello, el navarresino seguirá entrenando durante este periodo en diferentes circuitos nacionales.