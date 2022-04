Abrieron su casa de Benigànim a una compatriota rumana bajo la promesa de facilitarle un sustento económico, pero han acabado siendo condenados a tres años y medio de cárcel por un delito de prostitución coactiva. El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al último recurso presentado por un matrimonio establecido en la Vall d’Albaida que en 2019 fue detenido por someter a un régimen de dominación y control extremo a una joven a la que forzaban a prostituirse durante jornadas de 9 horas diarias en un polígono de Xàtiva, a lo largo de dos años.

La víctima ya había sido explotada sexualmente por los condenados entre 2013 y 2016 en Italia, donde el hombre fue arrestado ese último año por el mismo delito. Sin embargo, la mujer huyó a Rumanía y, un año y medio después, viajó a Benigànim junto a la joven, a la que había ofrecido que la acompañase porque iba a trabajar en la fruta. Una vez en el domicilio, se encontró con que el acusado también estaba allí.

Todos los días, habitualmente sobre las 10 de la mañana, el matrimonio trasladaba a Inés (nombre ficiticio) desde su lugar de residencia hasta una rotonda en una zona de huertos y semiindustrial de Xàtiva, en el polígono Braçal del Roncador, entre las vías del tren y la CV-645. Aunque en un principio aceptó dedicarse a la prostitución tras unos días trabajando en el campo, los condenados comenzaron a quedarse todo el dinero que ingresaba, a emplear la violencia y la intimidación y a ejercer un control absoluto sobre sus actividades y movimientos, hasta el punto de quitarle la documentación para que no pudiese escapar.

En virtud del testimonio de una trabajadora social que atendió a la víctima, esta se encontraba en una situación de vulnerabilidad, dependencia y «total marginalidad», carente de posibilidades existenciales y «ausente de todo contacto o afecto», lo que explica que nunca intentara escapar. En una ocasión en la que su explotador sexual le agredió y le preguntó si se quería marchar, la joven respondió: «¿Adónde voy a ir? En mi casa no me van a dejar entrar». El control telefónico sobre las ganancias obtenidas por la víctima era tal que si pasaba un rato sin llamar, la mujer que se aprovechaba de ella la llamaba para presionarle.

Durante el registro de la vivienda de Benigànim, la Policía Nacional descubrió que los encausados tenían en su poder la documentación de Inés y habían realizado múltiples envíos de dinero a través de diferentes compañías por valor de casi 16.000 euros entre 2016 y 2019, a pesar de no tener trabajo fijo ni remunerado. El matrimonio, además, reconoció haber adquirido una casa en Rumanía por 40.000 euros. En la habitación de la joven explotada, en cambio, solo se hallaron 10 euros y unos recortes de revistas con fotografías de animales en su bolso. Eran todas sus pertenencias.

Situación de vulnerabilidad

En su apelación ante el Supremo, los detenidos pusieron en duda las declaraciones de dos testigos protegidas y descargaron en la víctima la decisión de ejercer la prostitución, asegurando que se limitaban a pedirle que contribuyera a sufragar su parte de los gastos de la vivienda. Pero los agentes que desplegaron las vigilancias del caso confirmaron que la joven no tenía apenas dinero, que mendigaba para tomar café o fumar, que no realizaba otras actividades que la prostitución y que no tenía objetos de valor. De las conversaciones telefónicas intervenidas se pudo comprobar el tono vejatorio que empleaban los acusados y el temor que les tenia la víctima.

Después de revisar el procedimiento judicial, el Supremo considera «indiferente» el hecho de que la joven aceptara o consintiera inicialmente ejercer la prostitución. La sala inadmite el recurso de los condenados y pone el foco en que abusaron de la vulnerabilidad de la chica para obligarla a seguir con dicha actividad y quedarse el dinero.