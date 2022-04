Quejas por el proceso de elección del primer niño Angelet de la Corda

El padre de una de las niñas que se presentó a la elección del Angelet de la Corda de Alfarrasí y que no salió elegida ha mostrado su desacuerdo con el proceso que seleccionó al que será el primer niño angelet. Emilio Estellés afirma que el niño «no estaba inscrito, estaba su hermana, y él acudió a acompañarla y acabaron haciéndole la prueba». Estellés manifiesta que «siempre ha sido una niña el angelet, desde hace 110 años, es una tradición que ahora se ha cambiado, sin avisar y sin dar opción a otros niños a presentarse». El alcalde de Alfarrasí, Fede Vidal, afirmó ayer que «en ningún sitio está escrito que tenga que ser una niña, ha sido siempre así porque los niños no querían entrar en el sorteo, pero sí que se han hecho pruebas a niños varones. Cada año se convoca a niños y niñas y se hace la prueba a quién se presenta». Vidal también apelaba a que la elección se ha realizado «a través de un sorteo totalmente democrático. Nadie se opuso a ese sorteo cuando se realizó, las quejas han venido después, tras salir elegido el niño».

El Angelet de la Corda regresa dos años después por la pandemia y lo hará, por primera vez en la historia, con un niño como Angelet, como ha avanzado Levante-EMV. Emilio Estellés señala que «había tres niñas: una, la hermana del niño, que se retiró porque era demasiado pequeña; otra que no estaba empadronada en Alfarrasí; y la otra mi hija. El niño hizo la prueba y lo incluyeron en el sorteo, pero no tendría que haber entrado porque había una niña, mi hija», critica.

El alcalde de Alfarrasí no quiso polemizar y pidió «sensibilidad a todos ante la fiesta». Fede Vidal recordó que en esta celebración «hay más partes implicadas, no solo el ayuntamiento, también la Iglesia», e insistió en que «no hay ninguna norma escrita que diga que el Angelet tiene que ser niña». Explicaba que el sorteo «se hizo dos veces, porque primero se sacaron dos papeletas y hubo que repetirlo. Pero nadie mostró su disconformidad sobre el sorteo». El alcalde afirmaba que «no sé si es que no quieren que haya igualdad, si es porque no ha salido la niña que querían o si es un ataque al alcalde. Pero el proceso ha sido totalmente democrático, como otros años. No hay que alimentar más la polémica, dejemos la fiesta en paz», concluyó.