La Vall es bolca amb la Trobada de Benigànim

VAlencià. La Vall d’Albaida es va bolcar el dissabte amb la Trobada d’Escoles en Valencià de Benigànim, organitzada per Escola Valenciana i la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià (Covalba). La festa pel valencià va reunir a millars de persones que gaudiren amb els 80 tallers organitzats i diverses actuaciones musicals. El president de la Covalba, Josep Manel Andrés, va remarcar la il·lusió demostrada per la comunitat educativa i Benigànim per una Trobada que «com un au fènix renaix de les cendres. La Trobada representa un espaci d’encontre per a entitats culturals i associacions de tota la Vall d’Albida».