Xàtiva alerta de la falta de mantenimiento a los dueños de 29 casas del casco antiguo

El pasado 18 de marzo, las lluvias y las fuertes rachas de viento intensificadas durante el último temporal causaron desprendimientos en parte del voladizo de un palacio señorial —conocido como la «casa de Luis Cerdà»— emplazado en el caso antiguo de Xàtiva. Los dueños confirmaron que iban a reparar los daños y desde el ayuntamiento avisaron que enviarían un requerimiento oficial si la problemática no era subsanada. No se trata de un caso aislado. Xàtiva es —tras el ‘cap i casal’— el municipio de la provincia de València que cuenta con un casco histórico de mayores dimensiones. Muchas de las viviendas no están ocupadas, pero deben ser conservadas adecuadamente. Así, el consistorio setabense ha tramitado en los primeros cuatro meses del año un total de 29 expedientes por falta de mantenimiento en inmuebles del casco antiguo.

Xàtiva ha intensificado la disciplina urbanística, sobretodo en lo referente a la trama urbana de mayor edad. La primera Junta de Gobierno Local de este año tuvo lugar el pasado 3 de enero y desde entonces el órgano colegiado ha emitido 24 órdenes de ejecución de obras de recuperación o restauración, ha incoado tres expedientes sancionadores por no atender a los requerimientos municipales y ha tramitado 2 expedientes de imposición de multas coercitivas. Hace 15 días se gestionaron cuatro órdenes de ejecución de obras de reparación en inmuebles de la plaza del Mercat y de las calles Ardiaca y Roca y en la junta celebrada ayer se lanzó una orden de ejecución referente a una residencia del carrer Santa Teresa. Todos los expedientes están fundamentados por informes de los técnicos municipales. Así, el consistorio suele solicitar a los titulares de los inmuebles que actúen ante situaciones ruinosas, con mandatos como la retirada de escombros o el apuntalamiento de bajos. El plazo de actuación suele oscilar entre la necesidad de ejecutar una acción inmediata o la posibilidad de contar con un máximo de tres meses. En el caso de imposición de multas coercitivas, el consistorio puede imponer hasta diez multas con el 10 % del coste de los trabajos. Una vez recaudado el 100 %, se puede actuar de forma subsidiaria. También se han dado casos de desplome de techos, como el de la conocida como «casa del Margallonero» en abril del año pasado, una posada famosa en Xàtiva que acogió el rodaje de la película «Tintín y las naranjas azules», entre otros hitos. Nacho Reig, actual concejal de Urbanismo en Xàtiva, defendió ayer la necesidad de seguir intensificando la disciplina urbanística: «Una parte de nuestro trabajo en el mantenimiento del casco antiguo se refiere a evitar que las viviendas que no estén ocupadas caigan en un estado de abandono. De ahí la importancia de recodar a los propietarios sus deberes de conservación. Muchas veces, viviendas que son propiedad de bancos o inmobiliarias —o forman parte de herencias— no son mantenidas de forma correcta, de ahí la necesidad de realizar tareas de control». «Cada semana tramitamos tres o cuatro requerimientos. Recordamos de forma permanente la necesidad de hacer las obras necesarias cuando un inmueble no está bien mantenido. Creemos que ese el camino», prosiguió Reig, que añadió que dos arquitectos y dos administrativos velan por el correcto funcionamiento de las tareas de control. Gracias a los presupuestos participativos de la Generalitat, en estos momentos se está desarrollando un proyecto de adquisición de inmuebles en el centro histórico. Las previsiones se centran en la rehabilitación de 50 edificios en el casco antiguo, gracias a una inversión autonómica de 3,5 millones de euros.