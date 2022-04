Asaltan otros cuatro establecimientos de Xàtiva durante la madrugada

Ha ocurrido de nuevo. Los "cacos" asaltaron durante la madrugada del lunes al martes otros cuatro establecimientos de Xàtiva. El modus operandi fue similar al utilizado durante la madrugada del 31 de marzo al 1 de abril, cuando los ladrones se llevaron el dinero suelto de seis locales de la capital de la Costera. Ya son diez los negocios desvalijados en el municipio en lo que llevamos de mes. Los cuatro establecimientos asaltados fueron Conecta Servicios Informáticos, Fisioactiva, Minimarket y K’Paco. En tres de los cuatro los casos, los infractores forzaron la persiana y se llevaron todo el metálico que se encontraron a su paso, además de diverso material. Levantaron la persiana metálica con ayuda de un gato o una pata de cabra y se colaron dentro, siendo grabados por cámaras de seguridad. La Policía Nacional y la Guardia Civil disponen de las imágenes y ya están investigando lo ocurrido.

De hecho, en uno de los episodios un hombre fue sorprendido mientras trasladaba una caja registradora. Portaba ropa oscura y tras recibir el alto y ver a los agentes no dudo en soltar su botín y darse a la fuga. En la batida posterior, no pudo ser localizado.

Todos los locales donde actuaron los asaltantes están en una misma zona de la ciudad, entre las calles País Valencià, Humanista Lluís Fenollet y Benefactor Tudela.

Abde Raha es el gerente de Conecta Servicios Informáticos. Ayer acudió a su establecimiento sobre las doce y media de la noche para recoger material y se encontró con la persiana forzada: "Enseguida llamé a la Policía. Se llevaron la caja registradora y algo de material. De hecho, los agentes luego encontraron una tablet tirada en el suelo. En efectivo habría unos 200 euros". El informático confirmó que el local dispone de cámaras de seguridad y que las imágenes de lo ocurrido ya están en posesión de los investigadores.

El establecimiento aledaño de Fisioactiva también fue visitado por los "cacos". Los responsables de la tienda comentaron que recibieron llamadas de vecinos alertando del ruido desde las 11:30 de la noche: "Se ve que fuerzan la persiana y entran por un hueco mínimo. En nuestra tienda estuvieron sobre 45 segundos, hicieron más daño que otra cosa, porque no conseguirían ni 120 euros. Eso sí, se llevaron la maquina entera".

"Lo peor es la sensación de impotencia que te queda. Todo está grabado y en manos de la policía", prosiguieron. También confirmaron que los ladrones se hicieron con un ordenador portátil.

El supermercado Minimarket fue la tercera parada de la oleada de robos nocturnos. Los dueños confirmaron que testigos y vecinos les avisaron que días antes habían visto a un par de personas asomarse a la entrada: "Parecía que el sábado por la noche estaban examinando el local, pero se fueron al ser interpelados. Ayer forzaron la entrada y se metieron por un hueco. Solamente cogieron la caja, aunque también causaron daños en la cerradura", expusieron. Fue a la salida de este local del barrio del Carmen done un hombre vestido con ropa oscura fue sorprendido por una patrulla con una caja registradora por la calle. Al ver a los agentes, tiró el botín al suelo y salió corriendo.

"La caja es antigua y se ve que está dañada, pero si la podemos recuperar ya es algo. Apenas había dinero, ya que dejamos las monedas de uno o dos céntimos", apuntaron los dueños, que ayer ya habían retomado la actividad habitual.

El bar K' Paco fue la última parada de los ladrones en su periplo setabense, aunque en esta ocasión no llegaron a entrar. Jacob González es su dueño: "Me han reventado la persiana, pero había un especie de seguro y no pudieron acceder al interior. En mi puerta estaban mucho más visibles que en las de los otros locales y se ve que la policía ya los estaba buscando. Seguro que se fueron corriendo al encontrarse con problemas", explicó. Comentó también que acudió a la comisaría de la Policía Nacional a denunciar los hechos: "He hablado con el seguro y es la mejor forma de proceder".