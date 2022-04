Calidad Democrática reclama retirar ocho vestigios de la dictadura en 7 municipios

Con la llegada del 14 de abril, son numerosos los actos para recordar la proclamación de la Segunda República española. Pero el golpe de Estado que acabó con este periodo democrático en 1936, desatando una Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco sigue presente en muchas localidades, a través de símbolos y honores franquistas. Una ilegalidad que se mantiene pese a la aprobación de la ley de Memoria Histórica en 2007. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica recoge en un catálogo los vestigios de la Guerra Civil y el Franquismo que aún se mantienen y en el que señala ocho de ellos en siete localidades de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, que pide retirar.

La iglesia de Albaida mantiene una cruz en la fachada en la que aparecen elementos de exaltación, con una inscripción con los nombres de los dictadores Francisco Franco y José Antonio Primo de Ribera, así como nombres de fallecidos del bando nacional. La conselleria insta a su retirada, del mismo modo que pide que el águila de San Juan que preside la fachada del antiguo secadero de tabaco de Rotglà i Corberà también debe ser eliminada.

El departamento que dirige la consellera Rosa Pérez Garijo también advierte a Bèlgida que las calles Unificación y Mártires Llorenç i Martí no pueden seguir formando parte del callejero de la localidad. Y evidencia que las placas de viviendas VPO del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, unas placas que muestran el yugo y las flechas que adoptó la Falange, van en contra de la ley estatal, y que por ello deben ser retiradas. Estas placas se mantienen en varias viviendas de l’Olleria y en dos edificios de la calle Francesc Cerdà del Palomar. Moixent y Estubeny mantienen honores al dictador Francisco Franco, al que tienen como alcalde perpetuo y honorario desde 1946. Unos honores que la conselleria pide revocar.

Estos ochos vestigios se unen a una placa colgada en la fachada de un domicilio particular de Enguera, que conmemora el lugar del fallecimiento del Reverendo José Manuel Aparicio Sanz, aunque la conselleria no considera esta placa como un elemento conmemorativo contrario a la memoria democrática, por lo que no ha alentado ninguna actuación sobre ella, ni pide su retirada. Sí que señala que el Ayuntamiento de Enguera ha atendido la petición y ha retirado las 22 placas de VPO con el yugo y las flechas, así como un panel cerámico y un retrato al óleo del teniente coronel Ramón Aparicio Marín, también retirados. Vallada también eliminó estas placas. Quesa ha hecho los «deberes» en memoria democrática y retiró del callejero los nombres de José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Sanjurjo y Mola; mientras que l’Alcúdia de Crespins retiró un conjunto de placas de exaltación franquista en viviendas.

Veintiséis ayuntamientos no han informado de los elementos antidemocráticos que albergan

La Conselleria de Participació, Transparència, cooperació i Qualitat Democràtica no ha podido pronunciarse sobre otros elementos antidemocráticos que se mantienen en algunos pueblos porque estos no les ha remitido la información. En las tres comarcas son 26 los consistorios que no han aportado la información solicitada sobre los elementos que albergan en sus municipios que suponen una exaltación de la dictadura y la Guerra Civil, y que tendrían que ser retirados. Son Atzeneta d’Albaida, Canals -donde se mantienen cuadros de Franco y Primo de Rivera en el Casino Gran y cuya retirada ha sido exigida por asociaciones y colectivos-, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Chella, Fontanars dels Alforins, el Genovés, Guadasséquies, Llocnou d’en Fenollet, la Llosa de Ranes, Llutxent, Millares, Montaverner, Montitxelvo, Ontinyent, Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Salem, Sempere y Xàtiva.