El Festival Música i Lletra celebrará este año la V edición del «Mil Descobreix», el Certamen de jóvenes cantautores y cantautoras Ciutat de Xàtiva.

El concurso otorga un total de 2.700 euros en premios, y las inscripciones están abiertas hasta el próximo martes 26 de abril, pudiendo participar todos los cantautores y cantautoras de entre 14 y 35 años.

Las canciones presentadas tendrán que ser originales, de cualquier estilo musical, y el autor/a no tendrá que tener en vigor ningún contrato discográfico. Habrá que presentar la grabación en video de dos canciones, con sonido en directo (no se admitirán playbacks), interpretadas por un máximo de tres músicos, y tendrán que ser propias y no exceder los 5 minutos.

Las personas seleccionadas para la gran final, que tendrá lugar el 28 de mayo a las 12 horas en el Gran Teatre de Xàtiva, tendrán que interpretar las mismas canciones presentadas al concurso. Se seleccionarán un total de 5 cantautores y cantautoras finalistas (3 en valenciano y 2 en otras lenguas) así como también 2 reservas (uno en valenciano y otro en otras lenguas). La final, que será de entrada gratuita, contará también con la actuación de Pepa Cases.

Habrá un total de cinco premios que se repartirán de la siguiente manera: Premio «Al vent» a la mejor canción en valenciano (1.000 euros), Premio «Veles e vents» a la mejor canción en otras lenguas (1.000 euros), Premio especial del público (300 euros), Mejor Letra (200 euros) y Mejor Música (200 euros).

Las bases completas se pueden consultar en la página web del Gran Teatre de Xàtiva o en las redes sociales del Festival Música i Lletra (MiL).