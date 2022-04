Desde el pasado 28 de marzo, la Mancomunitat La Costera -Canal cuenta con dos aulas homologadas por Labora en el municipio de Rotglà i Corberà para impartir el curso de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.

Se trata de un Certificado de Profesionalidad de Nivel III con una duración de 340 de teoría más 40 de prácticas profesionales no laborales. La titularidad del certificado capacitará al alumnado a desempeñar ocupaciones tales como formador de formación no reglada, formador de formación ocupacional no reglada, formador ocupacional o Formador para el empleo.

Las instalaciones y equipamientos cuentan con las características técnicas adecuadas para poder acoger a un total de 15 personas por cada aula acreditada.

«Con estas nuevas homologaciones podremos formar personas que nos ayudarán a impartir nuevos certificados laborales en un futuro, de acuerdo con las necesidades laborales de la comarca», ha destacado la presidenta de la Mancomunitat M.ª José Tortosa.