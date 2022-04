La plantilla sanitaria gana 241 puestos de trabajo tras 27 años estancada

Las nuevas plazas estructurales activadas por la Conselleria de Sanidad van a traducirse en un incremento de 241 puestos en la plantilla de los hospitales y centros de salud del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent que comenzarán a cubrirse mediante bolsas de empleo a partir del 1 mayo. Se trata de la primera ampliación de envergadura que registra la plantilla del área desde 1995, puesto que en los últimos 27 años únicamente ha experimentado crecimientos esporádicos de muy pocas plazas y de manera aislada.

Para valorar la magnitud de la medida basta con analizar la situación de partida. El departamento que atiende a los vecinos de la Costera, la Canal, la Vall d’Albaida y parte de la Ribera cuenta actualmente con 1.671 plazas estructurales. Una cifra que en apenas unos días se incrementará alrededor de un 14 % y que en septiembre volverá a verse engrosada con más incorporaciones.

Aún siendo una ampliación inédita hasta la fecha, todavía hay elementos para la cautela. Por una parte, la creación de los puestos no implica que vaya a ser sencillo cubrirlos. De hecho, uno de los grandes problemas del área de salud es encontrar profesionales de determinadas especialidades dispuestos a establecerse en los hospitales de Xàtiva u Ontinyent. Es lo que ocurre con el área de Neurología, en la que existen tres plazas estructurales y a día de hoy no hay ninguna cubierta porque no figura nadie en la bolsa disponible para ocuparlas. La conselleria está elaborando una normativa precisamente para solucionar esta cuestión e incentivar a los especialistas.

En cualquier caso, la mayor disponibilidad de plazas estructurales en teoría debería ayudar a que sea más fácil cubrirlas y animar a los profesionales. «No es lo mismo trabajar en un servicio con tres compañeros de especialidad que con cinco», ejemplifican fuentes sanitarias. De Neurología se van a crear dos puestos nuevos, el mismo número que en otras cinco especialidades (Aparato Digestivo, Medicina Interna, Neumología, Hematología y Hemoterapia y Oncología). En total se incorporan 48 plazas de facultativos especialistas, 10 de ellas de médicos de urgencias hospitalarias y una en otras doce especialidades. Alrededor de 125 puestos se crean en el hospital de Xàtiva, 30 en el hospital de Ontinyent y 93 en Atención Primaria (12 médicos de familia, 21 de enfermería, 18 auxiliadores administrativos, 25 celadores...) para reforzar los centros de salud. En total, habrá 75 nuevas plazas estructurales de enfermería, 24 auxiliares de enfermería, 23 de auxiliares administrativos y 31 de celador, entre otras.

«Insuficiente» para los sindicatos

Para los sindicatos, sin embargo, la ampliación es insuficiente. CSIF asegura que las plazas «no atienden las necesidades reales» y se quedan en «apenas la mitad de los 442 refuerzos covid que había hace un año» y que la organización señala como «imprescindibles» para «mantener una mínima calidad en la asistencia» y reducir las listas de espera tanto en consultas como en operaciones tras la pandemia, que sigue suponiendo más carga de trabajo.

Refuerzo en el servicio de Salud Mental con 11 nuevas plazas

La ampliación de personal aprobada por la Conselleria de Sanidad va a permitir al Departamento Xàtiva-Ontinyent reforzar de manera significativa la plantilla estructural en especialidades cuya carga de trabajo se ha incrementado notablemente en los últimos años. Este es el caso del área de Salud Mental, que va a ganar 11 puestos de trabajo nuevos en los centros públicos de Xàtiva y Ontinyent: 6 psicólogos, 2 psiquiatras, una plaza de enfermería especializada, una terapeuta ocupacional y un trabajador social. En Salud Pública también se crea un puesto de farmacéutico, uno de enfermería y uno de Trabajo social. La Unidad de Hospitalización a Domicilio de Xàtiva ganará dos plazas y los servicios informáticos cuatro. Los consultorios y centros de salud de 18 municipios también aumentarán su plantilla de profesionales.