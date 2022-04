Los vecinos claman contra el ruido de las atracciones de la Fira de Xàtiva

Un grupo deecinos del entorno de la plaza España y la Avenida Pintor Juan Francés de Xàtiva han reclamado soluciones al ayuntamiento por los «ruidos y molestias insoportables» y «fuera del rango horario» que se registran en esta zona desde que se convirtió en el espacio dedicado a acoger las atracciones de la Fira d’Agost.

A través de una instancia presentada en el consistorio el 11 de abril -a la que ha tenido acceso este diario- los vecinos solicitaron una «reunión con carácter inmediato» con el concejal responsable de la organización del evento para pactar las medidas a adoptar con tal de evitar los excesos de anteriores ediciones Aseguran que durante el periodo en elque se celebra el acontecimiento festivo resulta «imposible» habitar sus viviendas por la música y los sonidos que proceden de la calle hasta altas horas. También sostienen en el escrito que el 1 de marzo ya pidieron mantener un encuentro con el regidor pero no recibieron una respuesta oficial. El edil de Fira, Pedro Aldevero, niega este extremo y asegura que intercambió mensajes de whatssapp en los que emplazaba a los residentes para más adelante, una vez pasadas las Fallas y las fiestas de Pascua y a la espera de que la hoja de ruta de la Fira de 2022 comience a estar más perfilada. El concejal garantiza que el consistorio va a reforzar las medidas para vigilar el cumplimiento de la normativa de ruidos y limitar al máximo las molestias en las inmediaciones, teniendo en cuenta que en esta parte del evento resulta imposible que los vecinos no experimenten ciertas incomodidades. «La reunión la vamos a tener, pero todavía no es el momento. Este viernes se reúne el equipo de la Fira y el tema del ruido es uno de los que vamos a abordar», subraya Aldavero, que fija en la primera quincena de mayo la fecha en la que serán citados los vecinos.

«La Fira lleva mucho trabajo y de momento tenemos otras prioridades, pero vamos a dar todas las explicaciones de lo que hay y a estudiar las medidas que se pueden tomar. Hay empresas que prestan servicios para controlar el sonido y habría que contratarlas», ahonda el regidor.

Que se cumplan los horarios de las atracciones y de la música que invade la Avenida Francés y Plaza España durante el evento es el principalobjetivo perseguido. Y para ello se exploran medidas tan sencillas como el cambio de la orientación de los altavoces, según avanza el concejal, inmerso en la organización de la primera Fira d’Agost bajo una situación de normalidad que se celebra en la ciudad desde antes de la pandemia.

Los vecinos recuerdan en su instancia que ya transmitieron sus quejas al consistorio a través de una serie de reuniones mantenidas a partir de enero de 2019, sin que sus demandas -que consideran «justas y proporcionadas»- se vieran atendidas ese año. El escrito urge a que se acuerden actuaciones cuanto antes «dada la proximidad de la Fira».