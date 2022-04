Día del Trabajo maternal

Este año, por esas coincidencias curiosas del calendario coinciden el próximo domingo, el Día del Trabajo y el Día de la Madre. Y la maternidad es ciertamente una ocupación muy trabajosa que cada cual aborda como puede, dirigiendo todos los esfuerzos a conseguir el mejor producto, que viene a ser una persona capacitada para vivir felizmente y convivir en paz con los demás. Alguien al que se preparará minuciosamente para que pueda prescindir en el momento oportuno de toda tutela y volar en solitario haciendo sus propios descubrimientos. Al que se respetará tanto que habrá que dejarlo solo en sus decisiones y sus errores.

Se es madre a tiempo completo, sin horarios, ni jornadas, ni vacaciones reguladas, desde que se firma ese contrato tácito con la criatura que sale del cuerpo de una mujer para entrar en su mente y no salir nunca de allí. Se ha de estar allí, a pie de obra siempre. Cuando les das seguridad y confianza, cuando les pones límites, cuando escuchas sus penas de amor, cuando los sostienes mientras buscan a codazos, dando y recibiendo, su sitio en el mundo. Se es madre aunque tengan momentos insoportables en los que se muestran bordes, antipáticos y desagradecidos, a cambio de otros en que nos hacen llorar de orgullo y satisfacción. Una especie de condena perpetua, que dicen los agoreros, que exige una inversión enorme de generosidad, de inteligencia y creatividad, de paciencia y resistencia, de humildad y de coraje.

Implica superar momentos en los que estamos tentadas de ahogarlos en el fregadero y otros en que podemos levitar llevadas por un orgullo que nos revienta las costuras. Se es madre cuando esperan de ti que les des respuesta a todas las preguntas y también, cuando no te hacen ni caso y te vuelves invisible. La maternidad es lo que hace que vivamos sus tristezas con rabia infinita por no poder hacer nada para evitarlas. Que sus éxitos y alegrías sean para nosotras satisfacciones íntimas, discretas para no importunar, pero tan reales como si fuéramos nosotras las protagonistas.

La maternidad es un trabajo que va mucho más allá del cuidado y la atención física que son aspectos prácticos que la sociedad ya está tardando en abordar y garantizar para facilitar a las mujeres ser madres de verdad, que es mucho más que limpiar culos y enseñar a utilizar los cubiertos en la mesa. Es quizás el único trabajo del mundo que no tiene precio, que no es lo mismo que no tener valor. Porque de ese vínculo poderoso con otro ser humano deben surgir adultos capaces de convivir y soñar, preparados para no rendirse en la lucha por ser feliz.

Ser madre es darlo todo, como decía aquella medalla cursi, pero no a cambio de nada porque la generosidad y el amor que se genera también cambia y mejora a la donante y no solo al receptor. Es un entrenamiento que te prepara para la empatía, para la negociación y la cesión, para relativizar y aprender que no somos el centro del mundo.

Dicho todo esto, y en los tiempos que corren, sería roñoso no señalar que no es un privilegio ligado al parto, vaginal o por cesárea. Hay madres que lo son de retoños que no han salido de sus cuerpos serranos pero a los que han aprendido a amar de forma similar. Hay mujeres que entran en esos universos tan complejos y arriesgados sin necesitar un libro de familia o un certificado médico para comprometerse.

Este domingo, podría ser el Día del Trabajo Maternal, tan manipulado como esencial para dejar huella y garantizar un futuro.