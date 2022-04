La recuperación de la Fira d’Agost avanza con la elección de la reina

La Fira de Xàtiva 2022, la feria de la «normalidad», comienza a dar los primeros pasos visibles. La edición del próximo agosto recuperará su esencia, con los puestos y paradas repartidos por la Albereda y calles adyacentes, y las atracciones mecánicas, además de la programación cultural y musical que ya se organizó el año pasado, con una edición especial y atípica por la pandemia. Este 2022 regresa una Fira d’Agost como «las de antes» de la covid-19 y a falta de tres meses y medio para su celebración el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso para seleccionar a la Reina, la máxima representante de la fiesta.

La convocatoria para elegir a la Reina contará este año, como novedad, con la ampliación de la partida municipal destinada a ella y a las damas de la Cort d’Honor. El concejal de Fira, Pedro Aldavero, avanzaba ayer a Levante-EMV que el consistorio aumenta a 9.000 euros la partida para las protagonistas de la fiesta, 3.000 euros más que en 2019, último año en el que hubo representantes de la feria, ya que en 2020 la pandemia obligó a cancelar la celebración y en 2021 solo hubo programación cultural y musical. Así, la Reina de la Fira de 2022 recibirá 3.000 euros —hasta 2019 eran 2.000— y cada una de las damas tendrá 1.500 euros (1.000 en 2019). Las posibles candidatas podrán presentar sus propuestas desde el próximo 9 de mayo y hasta el 9 de junio. En la solicitud, la candidata a Reina también tendrá que presentar los nombres de las cuatro damas que formarán la Cort d’Honor y los de los cinco hombres acompañantes. Las candidatas, mayores de 18 años, tendrán que ser de Xàtiva, residir en la ciudad o estar empadronadas en ella.

El jurado que elegirá a la Reina de 2022 estará compuesto por el alcalde, Roger Cerdà, o el regidor en quien delegue; los portavoces de los grupos políticos o el regidor en el que deleguen; la Reina de la anterior edición, en esta ocasión la de 2019; el responsable de protocolo del consistorio y el director del área cultural. También formarán parte dos representantes de entidades locales, en este caso serán la presidenta del Club Atletisme Xàtiva y el presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva.

El concejal de Fira manifestó ayer que el consistorio y el equipo encargado de organizar la feria «estamos trabajando en la preparación desde hace tiempo» y avanzó que hoy viernes está prevista una nueva reunión «para abordar asuntos de las contrataciones de las infraestructuras de la feria». Pedro Aldavero no quiso dar detalles de la programación prevista aunque afirmó que «intentaremos traer un cartel atractivo». «El año pasado, en el que no hubo Fira como tal pero sí programación cultural y conciertos, hicimos un esfuerzo muy grande para conformar un gran cartel, pese a las limitaciones de aforo que había», explicaba Aldavero, quien afirmaba que «vamos a intentar estar en la línea de los otros años, pero no siempre podemos traer a los artistas que queremos, por la disponibilidad de estos. Y la pandemia ha conllevado muchos problemas para contratar y el encarecimiento de las actuaciones y el caché de los artistas», exponía.

La Fira d’Agost de Xàtiva 2022 comienza a tomar forma y a avanzar en la organización y contrataciones para que la edición de este año recupere la característica celebración de la fiesta mayor setabense.