«Cabreado» por el descenso

Demasiado pronto para poder hacer un análisis de las causas del descenso del Olímpic a la Preferente. No es bueno hacerlo «en caliente». Como la mayoría de los aficionados: decepcionado y algo «cabreado». Tenemos por delante un último partido de liga, en la Murta, de despedida y de «nuevo inicio».

Me veo incapaz de enumerar causas del descenso, porque ni sé tanto ni nos han dicho muchas cosas del funcionamiento interno del club, un club en manos del grupo Sudeva. Tengo claro que la temporada como visitante ha sido catastrófica con una única victoria como visitante, que una vez perdimos el baluarte de la Murta de la primera vuelta caímos en picado; que los refuerzos, salvo algunos destellos, no han ayudado; que no hemos llegado al 120%, como debíamos, en los partidos finales, en los que necesitábamos ganar; que, personalmente creo que hay jugadores que nos han dado lo que se esperaba de ellos; que no hemos sabido jugar «con presión» cuando, curiosamente, hemos competido con todos, incluso con el ya ascendido València B Mestalla.

Nos despediremos este domingo de la liga, prematuramente. Y luego, toca pensar en la próxima temporada y en el futuro del club. No creo que sea conveniente el cruce de acusaciones. Lo que toca es reunir información, presentarla en la asamblea y dar respuesta a las preguntas, allí, de los socios, y lo más pronto posible. Y aprender. Dejamos este domingo la Tercera RFEF. Sabemos seguro que bajamos, lo que no sabemos es cuándo se ascenderá. Espero que sea pronto.