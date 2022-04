Como un ramito de violetas

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero también se dice que «quien bien te quiere te hará llorar», o «las letras con sangre entran», y no es necesariamente obligado estar de acuerdo con estas dos últimas, por mucho que se analice su significado desde diferentes visiones tan complejas como absurdas. Es como el marido cruel y despiadado del ramito de violetas que traga su bilis de constante mal humor regalando a su mujer unas flores por su cumpleaños y ella ya le considera su amante y amor secreto aunque viva con un demonio de pareja. ¡Que vida más castigada la suya!

Pues eso, que las comparaciones son odiosas, pero los días de vacaciones y fiestas de guardar sirven también para dejar al descubierto recuerdos y sobre todo un fácil esfuerzo de memoria para retratar una ciudad que se dijo era de servicios y comercial, capital de la comarca, con un patrimonio tan rico que se perdía en el tiempo, y tan arraigado que no era necesario darle de comer ni beber, ya que él solito se alimentaba y paría constantemente deseos de ser más grande, más invencible, más arraigado entre sus ciudadanos. Tan imponente en la historia que ella sola escribía páginas y páginas de arte, música, monumentos, personajes, cuentos, relatos, gastronomía… todo era posible en un núcleo dueño y señor de los deseos y las emociones.

Pero la ciudad de servicios y comercial cojeaba por alguna de sus patas y a nadie se le ocurrió ponerle un trocito de cartón o una cuña con nombre erótico-sexual para atraer a los amantes secretos que no dejasen escapar a sus pretendientes. Hubo una vez una calle llamada de Trobat que se rebautizó como de las Tiendas y seguramente habrá que rebautizar tarde o temprano acogiéndose a las nuevas directrices. Uno, que ya va teniendo cierta edad, hace el esfuerzo de memoria del que hablaba antes y le vienen a la mente una peligrosa lista de tiendas y servicios que fueron y ya no están, y lo peor es que nunca más volverán si no se cree realmente en esa ciudad comercial, de tiendas de proximidad que estuvieron y formaron parte de nuestra vida en esa calle, tan corta y tan larga cuando estaba habitada. Eso es, estaba, porque hace años que murió y fue enterrada para que resucitase por las noches en forma de cubata, cervezas artesanales, chupitos y una masturbación colectiva que detuviese y detiene las horas de ocio hasta el amanecer.

Casa Sisternes, La Churrería, Casa Antonio, Droguería el Barco, Casa Granero, Casa Reig, el Margallonero, Casa Floro, la Barbería, l’Herbolari, Farmacia Casesnoves, Carniceria de Caballo, Pollos Bordera, Relojería Richart, Casa Alfredo, Helados Rosendo, Pastelería Giner, Papelería Vidal, Blanco y Negro, La Mona, Maria José Navarro, El Barato Setabense, Precio Bajo, Calzados el Roch, Calzados Blasco, Sombreros Matoses, La Cuchilleria, Imprenta Martí… y muchos más que bajaron la persiana y dejaron paso a una nueva forma de entender los servicios.

No se trata de revivir tiempos pasados, sino de analizar si era necesario el cierre masivo y la colocación de «Se Vende o Alquila» que reza por las fachadas de toda una calle en silencio durante el día. La Plaça del Mercat es un punto y aparte, simplemente porque fue remodelada en su día con la malévola idea de convertirla en un gigantesco pub donde se permite fumar, se permite beber y se permite lo más deseado de las noches.

Estos días de vacaciones de Pascua levantan la moral y te invitan a recapacitar y comparar (sin maldad) otros extremos totalmente opuestos. ¿Se quiere una ciudad de servicios y comercial, o lo tiramos todo hacia las grandes superficies de los polígonos industriales? Si es así, la vida será de otra forma. Habrá que cambiar los nombres a estas calles hacia otras nomenclaturas más adecuadas y que reflejen la realidad cotidiana de toda esa zona. O tal vez regar las lágrimas de los recuerdos con el regalo de un ramito de violetas que calmen de alguna forma la mala sensación de estar viviendo con un marido despiadado, pero con la esperanza del amor secreto en cada recuerdo.