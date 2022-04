Derrota de los equipos sénior e infantil-cadete femeninos del Ciutat de Xàtiva CFB

Mala jornada para los equipos femeninos del Ciutat de Xàtiva CFB, que acusaron las bajas en sus formaciones y cayeron ante sus rivales. La jornada liguera disputada en la segunda Pascua no fue propia para las chicas del club de fútbol setabense. El primer equipo femenino del CDX, el sénior A, perdía el pasado domingo en el campo Paquito Coloma frente al Algorfa CF por 1-4. Las setabenses no estuvieron cómodas en el campo y las rivales lo aprovecharon. Las visitantes se adelantaron en el marcador con dos goles y al final de la primera parte Andrea Gil recortaba distancias. En la segunda parte el Ciutat de Xàtiva mejoró pero no lo suficiente para dar la vuelta al partido y las del Algorfa anotaron dos tantos más.

El sénior B jugó contra el líder, el Albaidense, ante el que perdió por 4-0. Las de José Enrique Sanchis disputaron un partido muy serio. El partido estuvo bastante igualado hasta que las locales se adelantaron en un error defensivo setabense. Antes del descanso, ampliaban la ventaja y en la segunda parte, aunque las del Ciutat tuvieron ocasiones que no materializaron, las de la Vall anotaron dos goles más. El infantil-cadete perdió 2-0 ante el CF Gandia en el partido disputado el pasado sábado en el campo Guillermo Olagüe de las de la capital de la Safor. Las locales se adelantaron en el marcador en los primeros instantes. Las de Xàtiva tuvieron varias ocasiones para empatar, pero no las materializaron y el Gandia sentenció el encuentro con el 2-0.