Xàtiva rechaza la tasa turística

El equipo de gobierno socialista de Xàtiva dio luz verde este sábado con sus votos a una moción registrada por el PP que insta al Consell a no implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana «por sus efectos desfavorables» para el sector. A escala autonómica, el debate sobre este impuesto ha generado grietas en el Botànic por las reticencias del PSPV, aunque finalmente ha salido adelante un primer borrador que deja en manos de cada municipio la decisión voluntaria de aplicar la tasa -que oscilará entre los 0,5 y los 2 euros diarios- y de qué forma.

La regidora de Turismo, Raquel Caballero, dejó claro que el consistorio de Xàtiva no es partidario de instaurarla bajo ningún concepto. Aunque la idea del impuesto es que sirva para compensar el gasto económico extraordinario en atención sanitaria, limpieza y seguridad que supone el turismo, la edil se alineó con las tesis de su partido y rechazó la creación de una tasa única y homogénea para todo el territorio «sin tener en cuenta distintos modelos turísticos y las características de cada destino» porque «lo que pasa en Benidorm no tiene nada que ver con el resto de modelos turísticos», incidió. Caballero también mantuvo que antes de aplicar la tasa debería alcanzarse un consenso con el sector turístico que actualmente no se da y que la moción del PP también llama a buscar.

Según defendieron los populares durante el pleno, el nuevo impuesto «atacaría directamente a la competitividad de las empresas de alojamiento reglado» y afectaría negativamente al sector «en pleno proceso de reactivación después de la pandemia».

Xàtiva Unida (XU) fue la única formación que se mostró partidaria de la implantación de la tasa turística, apoyada en el Consell tanto por Unides Podem como por Compromís. El regidor Alfred Boluda hizo hincapié en que el tributo nace con la idea de «compensar las externalidades negativas asociadas al turismo que no son asumidas por los actores implicados», como pueden ser los costes de la contaminación, el paisaje o el refuerzo de la atención sanitaria y de la vigilancia. El concejal aseguró que la Unión Europea es partidaria de implementar este tipo de fiscalidad verde bajo criterios de sostenibilidad y recordó que su puesta en marcha se está extendiendo por otros países y comunidades. Boluda indicó que el impacto negativo inicial de la tasa «tiende a minorarse con el tiempo» y que allí donde se ha aplicado «no se ha producido una disminución de las visitas ni del gasto por visitante».

La regidora de Turismo, sin embargo, defendió que el Consell «trabaja en avanzar hacia un modelo turístico responsable y sostenible» y apeló al posicionamiento tanto del president de la Generalitat, Ximo Puig, como del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, contrarios al impuesto, en un momento «de reactivación del sector».

Modificación del PGOU

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Xàtiva aprobó este sábado por unanimidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que cambia el uso de parte de dos parcelas para la construcción del futuro centro de día comarcal (en la calle Forn de Vidre) y del desdoblamiento del pabellón deportivo Francisco Ballester.

Tampoco encontró ningún voto negativo ni abstención la moción de apoyo al 17 de mayo, día mundial contra la lesbofobia, homofobia y transfobia (LGTBIFOBIA), así como el nombramiento de los miembros del Consell Escolar Municipal o el encargo a la sociedad pública municipal Proexa, SA de la gestión administrativa del mercado de abastos y de los aparcamientos públicos de Plaza de la Bassa y la Glorieta.