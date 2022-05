«Hay que romper la complicidad masculina con el machismo»

En medio de la primavera más húmeda del último siglo y medio, la salmantina Isabel de Ocampo asegura -medio en serio, medio en broma- que nunca había pasado tanto frío ni había visto tanto llover como en las seis semanas en las que ha estado inmersa en València en el rodaje de «Olvido», el thriller de Inés París ambientado en la riada de 1957 en el que ha trabajado como script. El miércoles abrirá l’Escola Feminista de Ontinyent en el Echegaray con un coloquio sobre su documental «Serás hombre», que reflexiona sobre la masculinidad con un exproxeneta arrepentido, el hijo de una mujer prostituida y un elenco de hombres como protagonistas.

El documental aborda la violencia de género o la esclavitud sexual exclusivamente desde la mirada masculina. ¿Por qué eligió este arriesgado enfoque?

Cuando te pones a analizar la violencia de género terminas pensando qué pasa con los hombres, porque son el origen del problema y de la solución. El documental ahonda en cómo son socializados los hombres, de quienes la sociedad espera que cumplan un papel de fortaleza y que repriman sus sentimientos.

¿Es el germen de la violencia?

Hay un mensaje disociativo respecto a la violencia: por un lado se condena, pero al mismo tiempo se contempla como algo positivo en determinadas situaciones. También hay un mensaje contradictorio respecto a la relación con las mujeres y las niñas porque, por un lado, son iguales en derechos pero, por otro, se ofrece a las mujeres como un producto: a la prostituta del club la puedes tratar deforma diferente. Este tipo de mensajes son muy sutiles y se transmiten a través de las películas, los videojuegos o el porno y sitúan a los chavales en un lugar perfecto para que en un momento dado, cuando la vida te empieza a ir mal, tu respuesta sea ejercer la violencia contra las mujeres porque son las débiles.

¿Qué importancia tiene escuchar a hombres hablar sobre la devastación que causa la prostitución o la violencia de género?

Este documental surge de preguntarme por qué después de muchos años participando en actividades de violencia de género los auditorios están llenos de mujeres y no hay hombres. No hay más ciego que el que no quiere ver. El problema es que se tambalean determinados privilegios que tienen estos porque esa socialización tan esquizofrénica también tiene compensaciones sociales, prerrogativas o derechos que los niños heredan. No hacemos más que escuchar la voz de las mujeres, pero no estamos escuchando la voz de los hombres no maltratadores. No vale que las mujeres seamos las que censuremos estos comportamientos machistas, sino que es responsabilidad de todos. Necesitamos que los niños vean que sus padres son capaces de parar un actitud machista y condenar y hablar públicamente en contra de esos hombres. Hay que romper esa complicidad masculina que forma parte del privilegio para aislar a los maltratadores. No mola nada ser el aguafiestas de los grupos de whatssapp, pero si todo el mundo se calla los problemas se perpetúan.

En su cinta muestra cómo el patriarcado no solo hace daño a las mujeres, sino también a los hombres...

Sobre todo si son sensibles. El feminismo ha hecho grandes regalos a los hombres. Mi padre tiene 80 años y cuando va a la compra se lo pasa pipa. Ahora puede porque nadie le mira mal, pero mi madre me cuenta que en su época lo hubieran criticado. Tradicionalmente se ha asociado el espacio privado al terreno de las mujeres y el público al de los hombres. Ahora estamos asistiendo a cómo los hombres acceden al mundo privado y se benefician de toda la parte positiva que a nivel emocional eso trae consigo. Mis amigos padres que cuidan de sus criaturas son super felices: que podáis ir con carrito por la calle sin que os digan que sois maricones o sensibles se lo debéis al feminismo y los hombres tienen que empezar a valorar eso. Es la hora de que los hombres no violentos tomen la palabra y sean capaces de dar ejemplo a sus hijos: es la única manera de que la igualdad llegue realmente.

Por el camino han quedado muchos padres ausentes...

Los padres que estuvieron ausentes ahora son abuelos estupendos, porque descubren lo bonito que son los bebés, la oxitocina que generan en tu cuerpo... El patriarcado ha privado a los hombres de su dimensión emocional. Las emociones son humanas, no solo propias de las mujeres, pero estamos socializados de distinta manera. Por eso animo a los ontinyentins a que participen en el coloquio posterior a la proyección. La primera vez no es fácil: presentarte en público y hablar de tus sentimientos... pero es la parte más chula de mi trabajo; escuchar a hombres muy mayores que a los 65 empiezan a cambiar... Nunca es tarde, a esa edad te queda aún mucha vida.

El tema de la abolición de la prostitución estaba silenciay ahora ayuntamientos como el de Ontinyent organizan debates sobre eso. ¿Significa que algo está cambiando?

En el debate feminista sobre si hay que prohibir o no me niego a entrar. Lo que creo es que hay que saber por qué un hombre deduce que por dinero puede acceder al cuerpo de una mujer con una necesidad económica. Lo que ese hombre mantiene no es una relación sexual, sino de dominación. Para él la mujer prostituida no es una persona, no puede ser un igual, sino que previamente la ha sometido, como un objeto, para desahogarse. La cantidad de mujeres ucranianas que están cayendo en redes de prostitución es brutal.