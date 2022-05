¡que el olímpic actúe y que lo haga ya!

Cuando era niño tuve una relación muy especial con el musical «Jesucristo Superstar». La canción más aplaudida, «Getsemaní», acababa así, lo recuerdo bien: «Clava, azota, rompe, mata... Pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir». Me ha venido a la mente cuando he pensado en el Olímpic.

Acabó el equipo la liga con aplausos, eso está bien. Si la afición les ha aplaudido es porque no los hacen responsables del descenso. Si ellos no lo son ¿quién lo es? Mensaje claro a los dirigentes. Llegados a este punto me apunto a lo de la canción, que hagan lo que tengan que hacer, y quienes lo tengan que hacer, para reconducir la situación, pero que lo hagan pronto, ya, porque de lo contrario, como ya expresó alguien en caliente en la Murta el pasado domingo, pueden contar con algún aficionado menos, y no está el club para perder a nadie.

Momentos gloriosos del Olímpic. Y otra de recuerdos al ver el partido de Champions porque dejando a un lado el espectáculo deportivo que ha supuesto (¡Qué bonito es el fútbol!) me he acordado de esos momentos gloriosos del Olímpic en partidos de promoción de ascenso o en la Copa del Rey ante el Real Madrid, y que, a día de hoy, no sé cuando volverán. Por favor… ¡qué no tarden en volver!