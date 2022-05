El Escacs Xàtiva B se proclama campeón de Segunda Provincial y asciende a Primera

El Escacs Xàtiva B Dental Carralero, el segundo equipo del Club Escacs Xàtiva, se ha proclamado campeón del Ineterclubs 2022 de Segunda Provincial, y con ello consigue el ascenso a Primera Provincial, donde militará la próxima temporada. El segundo equipo setabense afrontaba el pasado fin de semana la última ronda del Interclubs, la competición de equipos de clubes de ajedrez de la Comunitat Valenciana, con posibilidades de ascenso. Necesitaba, al menos, empatar 4-4 contra el Benigànim para subir de categoría -suben los tres primeros clasificados- y el Escacs Xàtiva B no falló y se impuso por 2’5-5’5 en el enfrentamiento contra los de la Vall d’Albaida, coronándose como campeón de la competición regular y logrando el ascenso de categoría, ascenso a Primera Provincial. La derrota ante el Benigànim habría relegado a los setabenses a la cuarta plaza, quedándose sin el ascenso.

Para ello, el club decidió “sacrificar” al primer equipo, al Escacs Xàtiva A Sport Megías, que dependía de sí mismo para conquistar la segunda plaza en 2ª Autonómica, una segunda plaza que no le permitía subir de categoría, ya que solo el primer clasificado logra el ascenso, y en este caso el puesto estaba decidido para el Monteolivete del maestro internacional Jaime Valmaña, líder destacado y campeón virtual que ya no se jugaba nada en la última ronda de la competición. Además, el Escacs Xàtiva A afrontaba una complicada situación, con cuatro bajas significativas en el equipo. Por ello, el club setabense decidió reforzar al Sport Megías con jugadores del tercer equipo, el C, que milita en la categoría de promoción y que por ello no pudo disputar su último encuentro previsto, ante el Cullera; y reforzar también el equipo B con jugadores del primer equipo. El Escacs Xàtiva A cayó derrotado en Silla, descolgándose hasta la cuarta plaza de la 2ª Autonómica, pero la ”inmolación” resultó efectiva para los intereses del club setabense, ya que el Escacs Xàtiva B Dental Carralero venció, proclamándose campeón y logrando el ansiado ascenso. Por su parte, el hecho de que el equipo C no acudiera a su enfrentamiento en Cullera tampoco tenía consecuencias para el club, ya que el Escacs Xàtiva C compite en la categoría de promoción, donde no hay ascensos ni descensos, y los equipos la utilizan para el rodaje de los jugadores iniciados en el ajedrez.

Tras los resultados de la jornada, desde el Club Escacs Xàtiva han resaltado el “balance positivo” con “una meritoria cuarta plaza en la Segunda Autonómica y un campeón de la Segunda Provincial, que asciende a Primera provincial”.