Dora Tortosa, pionera en Ontinyent del cuidado a dependientes

Dora Tortosa (Ontinyent, 06-08-1947) es la protagonista del cartel de la tercera edición de la Escola Feminista de Ontinyent, que hoy comienza. A sus 75 años de edad —y tras toda una vida dedicada al cuidado de los demás— ocupa el cargo de presidenta de honor de l’Associació de Malalts Crònics d’Ontinyent (AMCO), una entidad que capitaliza la atención a las personas dependientes en la capital de la Vall.

Tortosa atendió ayer a Levante-EMV y repasó su trayectoria personal en un sector que ha crecido de forma exponencial durante los últimos años. Recordó sus inicios como presidenta de la asociación de amas de casa Tyrius, allá por el año 1999: «Entonces no estaba todo tan desarrollado. El ayuntamiento solamente atendía a los casos más graves. Llegó la oportunidad de los programas Emorga y todo empezó». Estas líneas de ayuda vertebradas desde Europa fueron el punto de partida de Amco, entidad que Tortosa presidió desde 2008.

«Hacía falta mejorar el sistema a la dependencia. Las ayudas europeas daban para unos meses y al ver todo el trabajo que había por hacer decidimos hacer algo. Y nació la entidad», expuso.

«Éramos menos gente. Había 22 auxiliares y algunas trabajadoras sociales, más una enfermera y una psicóloga. Entonces se buscaba a mujeres que tuvieran experiencia en el cuidado de los enfermos y, poco a poco, el tema se fue profesionalizando», comentó. Las cifras no engañan: AMCO cuenta en la actualidad con 53 auxiliares, tres trabajadoras sociales, una psicóloga y tres fisioterapeutas en su plantilla.

Ley de Dependencia

A su vez, Tortosa no esconde que la aprobación de la Ley de Dependencia fue clave, convirtiéndose en fundamental para el sector al que ha dedicado su vida: «El tema de los cuidados ha ido mejorando con el tiempo y también se ha desarrollado la ayuda a domicilio. La ley fue clave porque lo profesionalizó todo. Ahora todos los agentes implicados en nuestro sector cuentan con titulación y preparación adecuadas».

Eso sí, apunta que no todo es perfecto en el contexto actual: «Queda mucho trabajo por hacer, ya que no toda la gente que lo necesita entra en el sistema. Yo creo que lo más necesario es que haya una revisión de los grupos de dependientes, ordenados según sus necesidades. Hay gente que igual está en el grupo 1 y necesita en realidad un grupo 3. No sé si se hará, pero habría que revisar este tipo de situaciones».

Tortosa ha cedido este año el testigo de la presidencia de AMCO, pero en una de las juntas le ofrecieron ser presidenta de honor: «La verdad es que soy un poco mayor, pero siempre colaboraré. Lo hago con mucho gusto y así actuaré hasta que pueda».

Consultada sobre la presencia de su fotografía en el cartel, explicó que «para mi es un orgullo, aunque también me tapo un poco cuando lo veo por la calle. Cuando me lo comentaron desde el ayuntamiento acepté, ya que era para visibilizar el trabajo de tantas mujeres que han cuidado a sus familiares. Por ellas yo pongo mi cara donde sea, haría lo que hiciera falta», enfatizó.

«Yo he sido la presidenta de dos organizaciones, pero ha sido un trabajo en conjunto, realizado por mujeres muy valientes, muchas han estado a la sombra. También me gustaría agradecer la ayuda del ayuntamiento de Ontinyent, siempre nos ha respaldado», dijo.